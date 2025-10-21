Los Pumas se reúnen en Londres: cuáles son los partidos en la ventana de noviembre

Tras el Rugby Championship 2025 , en el que Los Pumas finalizaron en el último lugar detrás de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia , se viene una concentración de tres días en Londres para preparar la ventana de noviembre, que tendrá tres juegos para cerrar el año.

Los dirigidos por Felipe Contepomi se reunirán en la capital inglesa del 27 al 29 de octubre, en una concentración que servirá para preparar la ventana de noviembre. Para este Camp fueron convocados 34 jugadores, entre que se encuentran los 3 mendocinos, Juan Martín González , Rodrigo Isgró y Gonzalo Bertranou .

La lista para los partidos de la ventana se conocerá una vez finalizada la preparación en Londres.

Ante Gales , el último enfrentamiento entre ambos seleccionados se dio en 2023 por los cuartos de final del Mundial de Francia. Allí, Los Pumas se quedaron con el triunfo por 29-19 y avanzaron a las semifinales. En Cardiff, el último registro se dio en noviembre de 2022, con victoria para los locales por 20-13. En total se disputaron 25 encuentros con 8 triunfos para Argentina, 15 para Gales y 2 empates.

Los Pumas y Escocia disputaron 25 partidos entre sí, con 12 triunfos para el seleccionado nacional y 13 para los escoceses. Se enfrentaron por última vez en 2022, donde disputaron cuatro encuentros, con dos triunfos por lado. Los Pumas se impusieron en Jujuy por 26-18 y en Santiago del Estero por 34-31, mientras que Escocia lo hizo por 29-6 en Salta y por 52-29 en Edimburgo.

En noviembre, en Londres, Los Pumas e Inglaterra disputarán el tercer partido del año. En julio los ingleses visitaron nuestro país y se quedaron con la victoria en ambos enfrentamientos: 35-12 en La Plata y 22-17 en San Juan. La última victoria argentina se dio en Twickenham en 2022, en un ajustado 30-29. En total disputaron 30 partidos, con 5 triunfos, 23 derrotas y 2 empates.

De los 34 jugadores, se destaca el regreso de Matías Alemanno, quien recibió su primera convocatoria del año. El experimentado segunda línea cordobés, quien posee 98 caps con el seleccionado, no juega desde noviembre de 2024, cuando Los Pumas vencieron a Italia por 50-18 en Údine.

Otros que regresan son Thomas Gallo, ya recuperado de su lesión, y Efraín Elías, quien había tenido su última convocatoria en el Camp de Marzo y no disputó partidos con Los Pumas este año.

No podrán ser tenidos en cuenta Tomás Albornoz, Gonzalo García y Joel Sclavi, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, comentó la importancia de esta concentración en Londres: "Pasaron pocas semanas desde que finalizamos el VISA Macro Rugby Championship y los jugadores volvieron a sus clubes, pero sin dudas creemos que estos días sirvieron mucho para recargar energías. Llega el momento de encarar la última parte del año y es importante que el equipo llegue bien física y mentalmente. Esta concentración de tres días en Londres nos permitirá reencontrarnos con el grupo y ponernos a trabajar en lo que será una exigente Ventana de Noviembre. Tenemos el desafío de retomar en donde dejamos y de seguir construyendo como equipo".

La lista de los convocados por Contepomi