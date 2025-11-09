La autocrítica de la figura de Los Pumas a pesar del triunfo: "Tenemos mucho para corregir"

Gerónimo Prisciantelli, elegido "jugador del partido" en el encuentro de Los Pumas ante Gales, elogió el trabajo del equipo, pero reconoció errores.

Los Pumas derrotaron con contundencia a Gales, 52 a 28, en el Principality Stadium de Cardiff, en el primer encuentro de la gira europea, que tendrá además los juegos ante Escocia e Inglaterra.

En un partido que dejó buenas sensaciones y un gran resultado para el Seleccionado argentino que dirige Felipe Contepomi, el 10 de Los Pumas, Gerónimo Prisciantelli fue la gran figura.

Luego del partido, analizó al rival y dijo: "Sabíamos que era un rival muy duro, difícil porque no podíamos analizar mucho, entrenador nuevo, equipo nuevo, así que era un desafío enorme venir al Principality, pero creo que el equipo hizo un gran foco y una muy buena semana de entrenamiento. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Contento porque lo llevamos a la cancha".

Al mismo tiempo, destacó que "tenemos mucho para corregir, para mejorar de cara a lo que viene, pero importante que nos mantuvimos fieles a lo nuestro y nos llevamos un lindo partido de acá".

Sobre su rendimiento personal, Gerónimo manifestó: "Muy feliz, es siempre un desafío muy lindo, una linda responsabilidad, pero tratando de mejorar cada día y de estar listo para cuando me toque la chance dar lo mejor para el equipo".