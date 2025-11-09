Los Pumas consiguieron un triunfazo 52 a 28 ante Gales en el inicio de la gira europea
El encuentro se llevó a cabo en el Principality Stadium de la ciudad de Cardiff. Fue el primero de los tres que disputará en la ventana de noviembre.
La Selección argentina de rugby, Los Pumas, derrotó a Gales, 52 a 28, en un test match que marcó el inicio de la última gira del año. El encuentro se llevó a cabo en el Principality Stadium de la ciudad de Cardiff, que tiene capacidad para 74.500 espectadores.
Los Pumas contaron con la presencia de los mendocinos Juan Martín González, quien fue titular, y de Rodrigo Isgró, que ingresó en el complemento.
Te Podría Interesar
- vs. Escocia, domingo 16 de noviembre desde las 12:10 horas en Edimburgo (Murrayfield Stadium)
- vs. Inglaterra, domingo 23 de noviembre desde las 13:10 horas en Londres (Twickenham)
Los Pumas comenzaron el partido arrasando a su rival, sacando una buena ventaja en el inicio, pero luego se quedaron y los locales pudieron igualar el marcador. Aunque, en el final de la primera mitad, pudieron adelantarse nuevamente. Fue un encuentro en el que Los Pumas dejaron mejores sensaciones en ataque que en defensa.
El marcador se abrió con un try de Pedro Delgado y otro de Gerónimo Prisciantelli, ambos con conversiones de Santiago Carreras. Así, Los Pumas se pusieron 14 a 0 antes de los 10 minutos.
Pero Gales reaccionó y lo igualó antes de los 20 minutos. Dos tries a los 14 y a los 20, de Tomos Williams y de Dewi Lake, más las conversiones de Dan Edwards, llevaron el resultado a 14 iguales.
El equipo que comanda Felipe Contepomi volvió a ajustar detalles en defensa que le permitieron crecer en ofensiva y antes del descanso llevaron el marcador a 31 a 14, gracias a un penal de Santiago Carreras, un try de Simón Benítez Cruz (conversión de Carreras), y otro try de Mateo Carreras (conversión de Santi Carreras). Así se fueron al entretiempo.
En el complemento, tanto la dinámica del partido, como las virtudes y defectos de Los Pumas se repitieron.
Bautista Delguy amplió la ventaja en el inicio y, con la conversión de Carreras, el marcador se fue a 38 a 14. Pero Gales respondió rápido y se puso 38 a 21 por el try de Jac Morgan y la conversión de Dan Edwards.
Gerónimo Prisciantelli volvió a aparecer a los 61 minutos de partido con otro try y Los Pumas ampliaron a 45, con la conversión de Santi Carreras. Pero Los Pumas volvieron a desconcentrarse en defensa y Gales se acercó con Blair Murray quien apoyó en el ingoal argentino a los 72. Jarrod Evans anotó la conversión.
Cuando el partido se moría, Santiago Grondona anotó el último try argentino y, gracias a la conversión de Santi Carreras el marcador se fue a 52 para Los Pumas. Con esa jugada se murió un partido positivo para la Argentina, que ganó contundentemente 52 a 28 y que ya piensa en Escocia.