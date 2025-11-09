Los Pumas consiguieron un triunfazo 52 a 28 ante Gales en el inicio de la gira europea

La Selección argentina de rugby, Los Pumas , derrotó a Gales , 52 a 28, en un test match que marcó el inicio de la última gira del año. El encuentro se llevó a cabo en el Principality Stadium de la ciudad de Cardiff , que tiene capacidad para 74.500 espectadores.

Los Pumas contaron con la presencia de los mendocinos Juan Martín González , quien fue titular, y de Rodrigo Isgró, que ingresó en el complemento.

Los Pumas comenzaron el partido arrasando a su rival, sacando una buena ventaja en el inicio, pero luego se quedaron y los locales pudieron igualar el marcador. Aunque, en el final de la primera mitad, pudieron adelantarse nuevamente. Fue un encuentro en el que Los Pumas dejaron mejores sensaciones en ataque que en defensa.

El marcador se abrió con un try de Pedro Delgado y otro de Gerónimo Prisciantelli , ambos con conversiones de Santiago Carreras . Así, Los Pumas se pusieron 14 a 0 antes de los 10 minutos.

Pero Gales reaccionó y lo igualó antes de los 20 minutos. Dos tries a los 14 y a los 20, de Tomos Williams y de Dewi Lake, más las conversiones de Dan Edwards, llevaron el resultado a 14 iguales.

El equipo que comanda Felipe Contepomi volvió a ajustar detalles en defensa que le permitieron crecer en ofensiva y antes del descanso llevaron el marcador a 31 a 14, gracias a un penal de Santiago Carreras, un try de Simón Benítez Cruz (conversión de Carreras), y otro try de Mateo Carreras (conversión de Santi Carreras). Así se fueron al entretiempo.

En el complemento, tanto la dinámica del partido, como las virtudes y defectos de Los Pumas se repitieron.

Bautista Delguy amplió la ventaja en el inicio y, con la conversión de Carreras, el marcador se fue a 38 a 14. Pero Gales respondió rápido y se puso 38 a 21 por el try de Jac Morgan y la conversión de Dan Edwards.

Gerónimo Prisciantelli volvió a aparecer a los 61 minutos de partido con otro try y Los Pumas ampliaron a 45, con la conversión de Santi Carreras. Pero Los Pumas volvieron a desconcentrarse en defensa y Gales se acercó con Blair Murray quien apoyó en el ingoal argentino a los 72. Jarrod Evans anotó la conversión.

Cuando el partido se moría, Santiago Grondona anotó el último try argentino y, gracias a la conversión de Santi Carreras el marcador se fue a 52 para Los Pumas. Con esa jugada se murió un partido positivo para la Argentina, que ganó contundentemente 52 a 28 y que ya piensa en Escocia.

El minuto a minuto del partido

Live Blog Post Otro try argentino sobre el final Los Pumas marcan sobre el final. El try fue de Santiago Grondona y la conversión de Santiago Carreras.

Live Blog Post Gales vuelve a descontar Ahora el encuentro está 45 a 28 para Los Pumas. El try de Gales fue de Blair Murray y la conversión de Jarrod Evans.

Live Blog Post Amplían Los Pumas Gerónimo Prisciantelli recuperó, metió una corrida bárbara y amplia el marcador para Los Pumas, que ahora vencen a Gales 45 a 21. Santiago Carreras anotó la conversión.

Live Blog Post Descuenta Gales El Seleccionado galés llegó al descuento gracias a una serie de errores de Los Pumas. Marcó Jac Morgan y la conversión fue de Dan Edwards. Ahora el marcador está 38 a 21.

Live Blog Post Try de Los Pumas en el inicio de la segunda parte Los Pumas se ponen 38 a 14 ante Gales gracias a un gran try de Bautista Delguy y la conversión de Santiago Carreras.

Live Blog Post Arrancó el complemento Los Pumas vencen 31 a 14 a Gales con un gran primer tiempo.

Live Blog Post Mas ventaja para Argentina Cerca del cierre del primer tiempo, Mateo Carreras anotó el suyo tras una gran jugada de Pablo Matera. Su hermano Santiago Carreras sumó la conversión. 31-14

Live Blog Post Try de Los Pumas Gracias a una avivada del Moncho Simón Benítez Cruz, Argentina suma su tercer try y estira la ventaja con la conversión de Santiago Carreras. 24-14 Try de Benítez Cruz Try de Benítez Cruz

Live Blog Post Se recupera Argentina en el marcador Santiago Carreras, de penal, sumó tres más para el equipo de Contepomi. 17-14

Live Blog Post Empate de Gales El equipo de Steve Tandy alcanzó la igualdad gracias al try de Dewi Lake. Dan Edwards contribuyó con la conversión. 14-14

Live Blog Post Descuenta Gales Tomos Williams anotó su try para que los europeos descuenten. Dan Edwards hizo lo propio con la conversión. 14-7

Live Blog Post Segundo try de Los Pumas El equipo de Contepomi amplia la ventaja gracias a la anotación de Gerónimo Prisciantelli. Carreras nuevamente con la conversión. 14-0

Live Blog Post Lo ganan Los Pumas El equipo de Felipe Contepomi anotó el primer try de la mano de Pedro Delgado. Santiago Carreras anotó la conversión. 7-0 Los Pumas.