Los Pumas visitan a Gales en el primer partido de la última gira del 2025

Los Pumas enfrentan a Gales en un test match que se disputará este domingo al mediodía en el Principality de Cardiff. Juan Martín González será titular.

La selección argentina de rugby, Los Pumas, visitará este domingo a Gales, en un test match que marcará el inicio de su última gira del año. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 12:10 del mediodía en el Principality Stadium de la ciudad de Cardiff, que tiene capacidad para 74.500 espectadores, y se podrá ver a través de Disney+ Premium y ESPN 2.

Los Pumas, que son entrenados por una leyenda del rugby argentino como Felipe Contepomi, quien fue uno de los héroes en en la histórica medalla de bronce conseguida en el Mundial de Francia 2007, vienen de realizar un aceptable Rugby Championship, en el que terminaron cuartos aunque consiguieron victorias muy valiosas ante Australia y Nueva Zelanda.

Antes de su participación en el torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur, Los Pumas habían derrotado en amistosos a los British & Irish Lions y a Uruguay, mientras que cayeron en dos ocasiones frente a Inglaterra.

Gales, por su parte, comenzó el año de manera desastrosa, debido a que terminó en la sexta y última posición del Seis Naciones, donde ni siquiera pudo obtener un triunfo.

Luego del torneo que enfrenta a las mejores selecciones de Europa, los galeses disputaron dos amistosos en julio ante Japón, con un saldo de un triunfo y una derrota.