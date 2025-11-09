Los Pumas visitan a Gales en el primer partido de la última gira del 2025
Los Pumas enfrentan a Gales en un test match que se disputará este domingo al mediodía en el Principality de Cardiff. Juan Martín González será titular.
La selección argentina de rugby, Los Pumas, visitará este domingo a Gales, en un test match que marcará el inicio de su última gira del año. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 12:10 del mediodía en el Principality Stadium de la ciudad de Cardiff, que tiene capacidad para 74.500 espectadores, y se podrá ver a través de Disney+ Premium y ESPN 2.
Los Pumas, que son entrenados por una leyenda del rugby argentino como Felipe Contepomi, quien fue uno de los héroes en en la histórica medalla de bronce conseguida en el Mundial de Francia 2007, vienen de realizar un aceptable Rugby Championship, en el que terminaron cuartos aunque consiguieron victorias muy valiosas ante Australia y Nueva Zelanda.
Antes de su participación en el torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur, Los Pumas habían derrotado en amistosos a los British & Irish Lions y a Uruguay, mientras que cayeron en dos ocasiones frente a Inglaterra.
Gales, por su parte, comenzó el año de manera desastrosa, debido a que terminó en la sexta y última posición del Seis Naciones, donde ni siquiera pudo obtener un triunfo.
Luego del torneo que enfrenta a las mejores selecciones de Europa, los galeses disputaron dos amistosos en julio ante Japón, con un saldo de un triunfo y una derrota.
Este será el vigésimo tercer encuentro entre ambas selecciones, donde Gales lidera en el historial con un saldo de 14 triunfos, mientras que Los Pumas se impusieron en siete ocasiones y empataron una vez.
De todas maneras, la última vez que se enfrentaron fue en los cuartos de final del Mundial 2023, donde Los Pumas consiguieron un histórico triunfo gracias a un segundo tiempo prácticamente perfecto para imponerse por 29-17 y así meterse en las semifinales.
Así formarán Los Pumas y Gales
Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Marcos Kremer, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Santiago Carreras.
Gales: Blair Murray, Tom Rogers, Max Llewellyn, Ben Thomas, Josh Adamas, Dan Edwards, Tomos Williams, Rhys Carre, Dewi Lake, Keiron Assiratti, Dafydd Jenkins, Adam Beard, Alex Mann, Jac Morgan y Aaron Wainwright.