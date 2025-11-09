Súper apoyo: los hinchas de Boca hicieron una fiesta en la puerta del hotel y el plantel salió a cantar

Los hinchas de Boca organizaron un impactante banderazo en señal de apoyo a los jugadores en la previa del Superclásico y fue una fiesta total. Los videos.

Marea azul y oro: los hinchas de Boca coparon el hotel Intercontinental para apoyar al plantel a horas del partido con River.

Boca vive a pura ilusión la antesala del Superclásico. Con el plantel concentrado en el hotel Intercontinental, los hinchas armaron una verdadera fiesta en la noche porteña para brindarle todo su apoyo a los jugadores de cara al partido decisivo ante River en la Bombonera, este domingo a las 16:30.

La cita fue en la esquina de las calles Moreno y Tacuarí, en el barrio de San Cristóbal, y se transformó en una marea azul y oro. Empezó temprano, cerca de las 19:30, en el predio de Casa Amarilla y desde allí partió una caravana de fanáticos que avanzó por la avenida Almirante Brown con bombos, bengalas, banderas y pirotecnia. El recorrido fue largo, pero impactante: hubo cantitos, bocinazos y fuegos artificiales que marcaron el camino hacia el hotel donde descansaban los jugadores, a la espera del partido más esperado del año.

Los hinchas de Boca rodearon el hotel donde concentra el plantel en la previa del Superclásico Una multitud de hinchas de Boca se acercaron al hotel para darle todo su apoyo al plantel antes del Superclásico. Una multitud de hinchas de Boca se acercaron al hotel para darle todo su apoyo al plantel antes del Superclásico. Video: SportsCenter Los hinchas desplegaron trapos gigantes, encendieron bengalas en los alrededores del Intercontinental, haciendo vibrar toda la cuadra con sus cánticos contra River y su apoyo incondicional al plantel, que, dicho sea de paso, no tardó en sumarse a la fiesta.

Los jugadores salieron a saludar y se sumaron a la fiesta Pasadas las 22, todos los jugadores salieron a saludar a la multitud que se acercó al hotel con Leandro Paredes y Edinson Cavani a la cabeza y se sumaron a los festejos, en una postal verdaderamente emocionante: saltaron y cantaron al ritmo de los hinchas, mostrando gratitud y un mensaje de unión en un Superclásico que será definitorio.