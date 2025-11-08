¡Insólito! Un jugador de River fue criticado por su padre en un programa, a horas del Superclásico: "Es un lorito"

El papá de un futbolista de River expuso a su hijo en la previa al partido decisivo ante Boca y destapó aspectos de su vida privada. De quién se trata.

Este domingo se jugará un Superclásico decisivo en la Bombonera y no hay dudas de que River llega al mismo con mucha presión y una mayor cuota de responsabilidad. En plena crisis futbolística, el equipo de Marcelo Gallardo está obligado a ganar para no dejar que Boca se clasifique de manera directa a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual y estirar la definición hasta la última fecha.

El gran apuntado por el mal momento del Millonario es el Muñeco, que viene de renovar su contrato por un año más en la previa al partido ante el Xeneize, pero también hay varios jugadores que son resistidos por el hincha. Uno de ellos es Matías Galarza Fonda, el volante paraguayo que llegó como refuerzo en el último mercado de pases junto con Juan Carlos Portillo, comprados en un combo de 8.5 millones de dólares desde Talleres.

El padre de Matías Galarza Fondo criticó a su hijo en la previa del Boca-River Galarza volvió a ser noticia producto de las críticas, pero esta vez se trató de una inesperada: su padre, Carlos Rolando Galarza, reveló detalles de su vida privada a horas del Superclásico. En charla con el programa Papa Parrilla, afirmó que su hijo es un "lorito", un término usado en Paraguay para referirse a aquel hombre que no puede salir con sus amigos ni reunirse con familiares por impedimento de su pareja.

matías galarza1 El papá de Galarza Fonda expuso a su hijo en la previa del Boca-River. X @RiverPlate “Yo no entiendo, si a esta edad está así, no me quiero imaginar lo que será después”, soltó el exarquero entre risas. En sintonía con eso, declaró: “Yo le escribo y él no me responde. Después de dos días recién me atiende. Si tengo un accidente y lo llamo, hace rato que me moría”.