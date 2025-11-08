El DT del Aston Villa le sacó al Dibu Martínez la subcapitanía del equipo: el fuerte motivo

Unai Emery, técnico del Aston Villa, tomó la decisión de que Emiliano Martínez deje de ser el segundo capitán del equipo. El trasfondo de la medida contra el argentino.

Es sabido que la relación entre Emiliano Martínez y Unai Emery, DT del Aston Villa, ha tenido varios chispazos en el último tiempo. Sin embargo, la reciente victoria 2-0 del elenco inglés ante Maccabi Tel Aviv por la UEFA Europa League dejó a la vista una fuerte decisión del entrenador español contra el Dibu que no estaba en la cabeza de nadie.

Dado a su rol preponderante en los Villanos, el arquero argentino había sido nombrado por el propio Emery como el subcapitán del equipo. Es por que el 23 se acostumbró a portar la cinta en ausencia de John McGinn, pero eso no fue lo que sucedió en el último partido: el experimentado volante escocés no jugó y el encargado de portar el brazalete fue Ezri Konsa.

Por qué Unai Emery le quitó la subcapitanía a Dibu Martínez en Aston Villa La situación no pasó desapercibida y el técnico del Aston Villa fue consultado por este drástico cambio en conferencia de prensa, donde fue contundente con su respuesta. “Normalmente, tenemos otro capitán, Emi Martínez, como segundo capitán. Pero ahora, después de hablar con él, prefiero retirarle ese rol. Konsa es el siguiente“, sentenció.

Emi Martínez fue titular y capitán en Aston Villa. Foto: @emimartinezz1 Emi Martínez pasó de ser subcapitán en Aston Villa a ni siquiera estar en consideración para ese rol. Foto: @emimartinezz1 Incluso, Emery puso otros dos futbolistas por delante de Martínez en dicho rol. “Tyrone Mings, junto con Ollie Watkins también. Normalmente lo gestionamos así”, explayó. Lo cierto es que esta fuerte decisión del DT español tiene un motivo claro y se remonta al pasado mercado de pases, cuando el arquero de la Selección argentina hizo mucha fuerza para que se dé su pase al Manchester United que finalmente se terminó frustrando.