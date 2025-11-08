La dura confesión de Damián Ayude a un plateista de Rosario Central tras ser expulsado: "Hace 3 meses que..."

Damián Ayude fue expulsado en el Gigante, discutió con un plateista y dejó una cruda revelación sobre su situación laboral como DT de San Lorenzo.

Damián Ayude explotó en el Gigante de Arroyito tras el gol anulado a Hernández y luego dejó una frase que sorprendió a todos.

Rosario Central y San Lorenzo igualaron 0-0 en el inicio de la fecha 15 del torneo Clausura, pero el foco estuvo lejos del resultado. La polémica llegó a los 30 minutos del primer tiempo, cuando Gastón Hernández convertía para el Ciclón, pero el línea levantó la bandera por un fino fuera de juego que el VAR terminó ratificando.

La decisión desató la furia de Damián Ayude, quien protestó con vehemencia y terminó expulsado por Facundo Tello. El técnico azulgrana no podía creerlo: discutió con el cuarto árbitro (Julio Barraza), quiso ir a buscar al juez y tuvo que ser contenido por sus propios jugadores para evitar males mayores.

El momento de la expulsión de Damián Ayude Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986958653287805430&partner=&hide_thread=false "ES GOL, FACUNDO". Ayude reclamó por el polémico gol anulado al Tonga Hernández en el Gigante de Arroyito y Tello lo expulsó: ¡Lo tuvieron que frenar sus propios jugadores al DT del Ciclón! pic.twitter.com/oY4x55Yih8 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025 Desde ese momento, el partido se jugó en medio de un clima caliente. En el complemento, al Canalla también le anularon un gol, lo que aumentó el malhumor general. Pero lo más comentado se dio después: Ayude vio el resto del encuentro en la platea y protagonizó un tenso cruce con un hincha local.

“Es mi trabajo, hace tres meses que no cobro”, le respondió el DT a un plateista que lo increpó, según se vio en un video que rápidamente se hizo viral. Pese al enojo, el entrenador se retiró saludando a los hinchas de Rosario Central y varios lo aplaudieron por su gesto.

El tenso cruce de Damián Ayude con un plateista de Rosario Central La respuesta de Damián Ayude a un plateista de Rosario Central La respuesta de Damián Ayude a un plateista de Rosario Central ESPN Horas más tarde, Ayude bajó los decibeles y habló en ESPN: “Hablé con Facundo (Tello) después del partido y le pedí disculpas por mi exaltación, pero no lo insulté. Reaccioné así porque era un gol importante para nosotros, en una cancha difícil y ante un rival de jerarquía. Y encima había sido una jugada ensayada que salió muy bien y me dolió muchísimo, él me dice que me metí un poco a la cancha. Nada, normal", explicó.