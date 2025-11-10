Mazazo para Independiente: la pésima noticia que recibió el Rojo a horas de visitar a Riestra

Independiente saldrá a jugar golpeado ante Deportivo Riestra por la fecha 15 luego de una noticia que refleja lo que fue un 2025 decepcionante.

El catastrófico segundo semestre de Independiente dejó su primera gran consecuencia. Luego de un arranque brillante en el 2025 que ilusionó a los hinchas al llegar a las semifinales del torneo Apertura (perdió por penales ante Huracán), el Rojo cayó en picada en la segunda parte del año y llegó a estar 15 partidos sin ganar, una de las peores rachas de su historia.

Las goleadas consecutivas ante Platense y Atlético Tucumán (ambas por 3-0) le abrieron una mínima posibilidad al equipo de Gustavo Quinteros de seguir con vida en el torneo Clausura y clasificarse milagrosamente a los playoffs. Sin embargo, la fecha 15 cortó con ese sueño antes de que el club de Avellaneda juegue su partido ante Deportivo Riestra.

Independiente ya no tiene chances de clasificarse a los playoffs del Clausura El posible descenso de San Martín de San Juan estando en puestos de playoffs (liberaría un cupo para el 9°) era de lo que se agarraba el Rey de Copas para seguir soñando con los mata-mata, pero ya no tiene chances de meterse. Sin embargo, luego de los triunfos de Talleres (1-0 vs. Platense) y Sarmiento (2-1 vs. Instituto), Independiente se quedó sin chances matemáticas de quedar entre los nueve primeros puestos de la Zona B.

Racing Independiente Clausura 2025 Independiente se quedó afuera de los playoffs a dos fechas del final y necesita un milagro para meterse en la Sudamericana 2026. Fotobaires El equipo cordobés llegó a los 20 puntos, mientras que el Verde escaló a los 19, por lo que el Rojo, que tiene 12 unidades, ya se quedó afuera pese a tener dos partidos por delante para cerrar su fixture. No obstante, a los de Quinteros todavía les queda un único objetivo por el que lucharán hasta el final.