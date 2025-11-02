El sorpresivo sincericidio de Gustavo Quinteros pese al 3-0 de Independiente ante Atlético Tucumán: "Me dio angustia no haber..."

El entrenador del Rojo, Gustavo Quinteros, celebró el triunfo pero reconoció su frustración por no haber encontrado antes la racha ganadora.

Independiente vivió una noche soñada en el Libertadores de América: goleó 3 a 0 a Atlético Tucumán y encendió una pequeña llama de esperanza en la recta final del Torneo Clausura. Aunque las chances son mínimas, el equipo de Gustavo Quinteros aún sueña con clasificarse a los octavos y alcanzar la próxima Copa Sudamericana a través de la tabla anual.

El Rojo, que había cortado ante Platense una racha de 15 partidos sin ganar, volvió a mostrar una versión sólida frente a un rival en crisis. Con este resultado, llegó a 12 puntos, ubicándose 12° en la Zona B, y alcanzó 41 unidades en la general, a cinco de los puestos que otorgan un boleto internacional.

El sincericidio de Gustavo Quinteros Tras el triunfo, Gustavo Quinteros sorprendió con una confesión inesperada. “Me dio un poco de angustia no haber empezado a sumar de a tres antes. Podríamos haber sumado algunos puntos más y estar con más expectativa de cara al fin de la temporada”, reconoció el DT en conferencia de prensa. De todos modos, aseguró que el equipo no bajará los brazos: “Se dio así y trabajaremos hasta el final tratando de ganar todos los puntos en juego”.

El entrenador destacó también algunos progresos futbolísticos que empieza a notar en su equipo: “Por momentos, por ejemplo en el gol de Ávalos, me gustó muchísimo la jugada. Hay momentos que el equipo juega como me gusta y el jugador está más tranquilo. Recién ahora estamos un poco más tranquilos y podemos disfrutar de dos triunfos consecutivos”, explicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1984767581555998776&partner=&hide_thread=false Gran zurdazo del 9 para ampliar la ventaja.#Independiente se impone 2 a 0 llegando al final del primer tiempo.#TodoRojo pic.twitter.com/KwSSpiS15k — C. A. Independiente (@Independiente) November 1, 2025 Con una clasificación que parece imposible, el cuerpo técnico ya piensa en el futuro. Quinteros reconoció que está en plena etapa de evaluación individual: “Estoy tratando de conocer a cada jugador y lo que me puede dar en cada posición. Estoy ensayando, probando. Algunos están más tranquilos y con más confianza, y otros por ahí han perdido un poco de confianza”, admitió.