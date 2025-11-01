Pende de un milagro: los 15 resultados que necesita Independiente para clasificar a los octavos del Clausura
El Independiente de Gustavo Quinteros no depende de sí mismo, pero aún mantiene viva las esperanzas de meterse entre los 16 mejores del Clausura.
Independiente tuvo una segunda parte del año para el olvido. Luego de alcanzar las semifinales del torneo Apertura y clasificarse a los octavos de la Copa Sudamericana, el Rojo no pudo mantener su buen nivel y decayó a tal punto de no ganar por 15 partidos consecutivos.
Recién el pasado viernes volvió a sumar de a tres luego de golear por 3-0 a Platense en el Libertadores de América y ahora, este sábado a las 20:00 buscará mantener el buen presente cuando reciba a Atlético Tucumán. Este partido es más que importante para el Rey de Copas, ya que necesitar ganar lo que queda y esperar una serie de resultados que lo clasifiquen a los octavos de final.
Los 15 resultados que Independiente necesita para meterse en los octavos del Clausura
En primer lugar y principal, el equipo de Gustavo Quinteros tendrá que ganar sus tres partidos que le quedan (Atlético Tucumán, Riestra de visitante y Rosario Central de local). Además, el Rojo puede clasificarse incluso estando en la novena posición si San Martín de San Juan (hoy está 8°), pierde la categoría.
De todos modos, el Rojo también dependerá de que se den otros 12 resultados, además de conseguir sus tres victorias, para poder clasificar a la segunda fase. En concreto, Independiente precisa de lo siguiente:
- Una derrota de Atlético Tucumán(además de ganarle en la fecha 14, que pierda con Godoy Cruz o Lanús);
- Tres caídas de Sarmiento (vs. Platense, Instituto y San Lorenzo) o como mucho que sume dos puntos en lo que resta;
- Una derrota de Instituto contra Talleres en la última;
- Dos derrotas de San Martín (SJ) (va con Godoy Cruz, Lanús y Aldosivi);
- Una derrota y un empate de Talleres (entre Vélez en esta fecha y Platense en la siguiente);
- Una caída y una igualdad de Gimnasia (vs. River, Vélez o Platense);
- Un empate de Godoy Cruz (le quedan San Martín SJ, Atlético Tucumán y Riestra).
De esta manera, Quinteros mantiene encendidas las ilusiones del Rojo, que recuperó confianza tras su triunfo frente al Calamar en Avellaneda y ahora definirá su futuro en la fase de grupos. En caso de una derrota, deberá enfocarse en el próximo torneo. Pero si logra la victoria, el sueño continuará intacto.