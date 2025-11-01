Pende de un milagro: los 15 resultados que necesita Independiente para clasificar a los octavos del Clausura

El Independiente de Gustavo Quinteros no depende de sí mismo, pero aún mantiene viva las esperanzas de meterse entre los 16 mejores del Clausura.

¡Imposible no soñar! Los 15 resultados que necesita Independiente para clasificar a los octavos del Clausura.

Independiente tuvo una segunda parte del año para el olvido. Luego de alcanzar las semifinales del torneo Apertura y clasificarse a los octavos de la Copa Sudamericana, el Rojo no pudo mantener su buen nivel y decayó a tal punto de no ganar por 15 partidos consecutivos.

Recién el pasado viernes volvió a sumar de a tres luego de golear por 3-0 a Platense en el Libertadores de América y ahora, este sábado a las 20:00 buscará mantener el buen presente cuando reciba a Atlético Tucumán. Este partido es más que importante para el Rey de Copas, ya que necesitar ganar lo que queda y esperar una serie de resultados que lo clasifiquen a los octavos de final.

Los 15 resultados que Independiente necesita para meterse en los octavos del Clausura En primer lugar y principal, el equipo de Gustavo Quinteros tendrá que ganar sus tres partidos que le quedan (Atlético Tucumán, Riestra de visitante y Rosario Central de local). Además, el Rojo puede clasificarse incluso estando en la novena posición si San Martín de San Juan (hoy está 8°), pierde la categoría.

El plantel de Independiente fue apretado. Foto: FotoBaires De todos modos, el Rojo también dependerá de que se den otros 12 resultados, además de conseguir sus tres victorias, para poder clasificar a la segunda fase. En concreto, Independiente precisa de lo siguiente: