Talleres se lo dio vuelta a Independiente en Avellaneda y lo complicó más antes del clásico con Racing
Independiente ganaba con un tanto de Ávalos, pero en una ráfaga y, con goles de Schott y Dávila, Talleres se llevó un triunfazo para Córdoba.
Independiente perdió 2-1 con Talleres de Córdoba, por la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.
El primer gol del partido hasta el momento fue convertido por el delantero paraguayo Gabriel Ávalos, a los 13 minutos del complemento. Fue tras un error en el fondo y un rebote muy corto de Herrera, Ávalos, bien ubicado, tomó una pelota perdida tras el remate de Matías Abaldo y puso el 1 a 0.
Gabriel Ávalos abrió el marcador para Independiente
Mientras que a los 24', tras un córner desde la izquierda de Baroni, Augusto Schott aprovechó una salida en falso del arquero Rodrigo Rey para meter un cabezazo goleador que estableció el 1-1 para la "T".
Augusto Schott anticipó a Rey y anotó el 1-1 de la T
A 10 minutos del final, Diego Valoyes escapó por la derecha ante una muy mala marca de Independiente, tiró el centro bajo al corazón del área y el juvenil Valentín Dávila puso el 2 a 1 a favor de la “T”.
Dávila la empujó y Talleres lo dio vuelta en Avellaneda
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