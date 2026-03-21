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Talleres de Córdoba

Talleres se lo dio vuelta a Independiente en Avellaneda y lo complicó más antes del clásico con Racing

Independiente ganaba con un tanto de Ávalos, pero en una ráfaga y, con goles de Schott y Dávila, Talleres se llevó un triunfazo para Córdoba.

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Ronaldo Martínez (77), delantero de Talleres, intenta cubrir el balón frente a la marca del defensor de Independiente, Sebastián Valdez (36).&nbsp;

Ronaldo Martínez (77), delantero de Talleres, intenta cubrir el balón frente a la marca del defensor de Independiente, Sebastián Valdez (36). 

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Independiente perdió 2-1 con Talleres de Córdoba, por la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

El primer gol del partido hasta el momento fue convertido por el delantero paraguayo Gabriel Ávalos, a los 13 minutos del complemento. Fue tras un error en el fondo y un rebote muy corto de Herrera, Ávalos, bien ubicado, tomó una pelota perdida tras el remate de Matías Abaldo y puso el 1 a 0.

Gabriel Ávalos abrió el marcador para Independiente

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Mientras que a los 24', tras un córner desde la izquierda de Baroni, Augusto Schott aprovechó una salida en falso del arquero Rodrigo Rey para meter un cabezazo goleador que estableció el 1-1 para la "T".

Augusto Schott anticipó a Rey y anotó el 1-1 de la T

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A 10 minutos del final, Diego Valoyes escapó por la derecha ante una muy mala marca de Independiente, tiró el centro bajo al corazón del área y el juvenil Valentín Dávila puso el 2 a 1 a favor de la “T”.

Dávila la empujó y Talleres lo dio vuelta en Avellaneda

Gol del triunfo de Talleres 2-1 ante el Rojo

Gol del triunfo de Talleres 2-1 ante el Rojo

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Independiente vs Talleres de Córdoba

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