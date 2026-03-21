Talleres se lo dio vuelta a Independiente en Avellaneda y lo complicó más antes del clásico con Racing

Independiente ganaba con un tanto de Ávalos, pero en una ráfaga y, con goles de Schott y Dávila, Talleres se llevó un triunfazo para Córdoba.

Ronaldo Martínez (77), delantero de Talleres, intenta cubrir el balón frente a la marca del defensor de Independiente, Sebastián Valdez (36).

Independiente perdió 2-1 con Talleres de Córdoba, por la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

El primer gol del partido hasta el momento fue convertido por el delantero paraguayo Gabriel Ávalos, a los 13 minutos del complemento. Fue tras un error en el fondo y un rebote muy corto de Herrera, Ávalos, bien ubicado, tomó una pelota perdida tras el remate de Matías Abaldo y puso el 1 a 0.

Gabriel Ávalos abrió el marcador para Independiente Embed APARECIÓ EL GOLEADOR EN AVELLANEDA: Gabriel Ávalos capturó un rebote y marcó el 1-0 de Independiente contra Talleres en el #TorneoApertura.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/i1bUX6mAhO — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026 Mientras que a los 24', tras un córner desde la izquierda de Baroni, Augusto Schott aprovechó una salida en falso del arquero Rodrigo Rey para meter un cabezazo goleador que estableció el 1-1 para la "T".

Augusto Schott anticipó a Rey y anotó el 1-1 de la T Embed CARLITOS TEVEZ FESTEJÓ EL GOL DE TALLERES EN AVELLANEDA: Augusto Schott anticipó a Rey y anotó el 1-1 de la T contra Independiente en el #TorneoApertura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/BoqJzaSbLb — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026 A 10 minutos del final, Diego Valoyes escapó por la derecha ante una muy mala marca de Independiente, tiró el centro bajo al corazón del área y el juvenil Valentín Dávila puso el 2 a 1 a favor de la “T”.

Dávila la empujó y Talleres lo dio vuelta en Avellaneda Gol del triunfo de Talleres 2-1 ante el Rojo Gol del triunfo de Talleres 2-1 ante el Rojo ESPN Noticia en construcción.