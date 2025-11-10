Leandro Paredes no se sumará a la Selección argentina pese a la clasificación de Boca a la Libertadores: el motivo

Luego del triunfazo ante River, trascendió que Leandro Paredes iba a viajar para jugar el amistoso de la Scaloneta ante Angola. Finalmente, eso no sucederá.

Boca tuvo una tarde soñada en la Bombonera y se quedó con el Superclásico con un contundente 2-0 ante River, un resultado que incluso pudo haber sido más abultado ya que el Xeneize fue ampliamente superior en el trámite del partido. Tas la victoria ante el Millonario, había trascendido que Leandro Paredes no jugaría el próximo partido frente a Tigre por un sorpresivo motivo.

El club de la Ribera volvió a subirse a lo más alto de la Zona A del torneo Clausura y, a falta de una fecha para el cierre, ya aseguró su presencia en los playoffs. Pero lo que más se festejó tras ganarle a River fue la clasificación a la Copa Libertadores 2026, luego de dos años sin disputarla.

Marcha atrás: Leandro Paredes no viajará para sumarse a la Selección argentina En ese contexto, estaba todo dado para que capitán de Boca viaje post victoria en el Superclásico para disputar el amistoso del viernes 14 de noviembre ante Angola. Sin embargo, luego se decidió dar marcha atrás con la decisión para respetar el anuncio que había hecho Claudio Tapia días atrás, donde aseguró que Lionel Scaloni no iba a convocar a jugadores del ámbito local.

La intención de la AFA con esto es no generar disparidades con los demás equipos (Racing y River también iban a tener futbolistas citados) que todavía pelean por cosas importantes: eran todos o nadie. Por eso, más allá que de que había voluntad de Paredes de sumarse a la Scaloneta, el volante finalmente se quedará y estará a disposición en la última fecha contra el Matador en el Templo, donde el Xeneize intentará asegurarse el primer puesto de la Zona A del Clausura.

La felicidad del campeón del mundo luego del triunfazo en el Superclásico Tras ganar su primer Superclásico con la camiseta de Boca (había empatado los dos que jugó en su primer ciclo), el campeón del mundo expresó su completa emoción por obtener el boleto directo a la Libertadores. "Vine con una ilusión muy grande de meter a Boca en la Copa Libertadores. Sabía que teníamos para llegar a lograr este objetivo", afirmó.