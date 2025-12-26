Luto en Brasil: a los 18 años murió Isabelle Marciniak, la máxima promesa de la gimnasia rítmica

Isabelle Marciniak murió el miércoles 24 de diciembre a causa de la enfermedad de Hodgkin y generó una consternación total en el deporte brasileño.

La gimnasia rítmica atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Isabelle Marciniak, una joven atleta de Brasil de apenas 18 años, que había sido campeona juvenil en 2021 y era considerada una de las grandes promesas de la disciplina.

Brasil, de luto: la gimnasta Isabelle Marciniak falleció a los 18 años Según informaron medios locales, la deportista falleció como consecuencia de la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. Su muerte generó un fuerte impacto tanto en el ámbito deportivo como en la comunidad que la acompañó durante sus años de formación y competencia en el sur brasileño.

La noticia fue confirmada por la Federación Paranaense de Gimnasia a través de sus redes sociales. “Con gran dolor, la Federación de Gimnasia Paranaque recibe la noticia del fallecimiento de la exgimnasta Isabelle Marciniak”, expresó la entidad en un comunicado oficial. “Isabelle formó parte de la historia del Club Agir, donde construyó importantes logros y brilló en el Campeonato Paranaco y Brasilero", continuaron.

Isabelle Marciniak fue campeona mundial juvenil en 2021 y falleció a los 18 años. Isabelle Marciniak fue campeona mundial juvenil en 2021 y falleció a los 18 años. Foto: Federación Paranaense de Gimnasia El mensaje de la FPRG cerró con palabras de despedida y acompañamiento: “En este momento de tristeza, enviamos nuestras condolencias a familiares, amigos, compañeros, entrenadores y a toda la comunidad de gimnasia. Que tu historia, tu pasión por el deporte y tu memoria vivan como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta para la formación y transformación humanas. Nuestros sentimientos. Descansa en paz”.