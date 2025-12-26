Los particulares tatuajes de Aníbal Moreno, flamante refuerzo de River, que se hicieron virales

Aníbal Moreno, uno de los grandes refuerzos del equipo de Marcelo Gallardo, llamó la atención en las redes por sus peculiares tatuajes de series animadas.

La llegada de Aníbal Moreno a River generó mucha ilusión en los hinchas. El volante surgido en Newell’s dejó Palmeiras a cambio de 7 millones de dólares y ahora será entrenado por Marcelo Gallardo para ocupar un lugar fundamental en el mediocampo, que fue muy criticado durante todo el 2025.

Además de la jerarquía y todo lo que el exfutbolista de Racing le puede brindar al Muñeco genera ilusión en los hinchas millonarios, también se complementa con otro que levanta comentarios en las redes sociales como lo son sus tatuajes, ya que por los diferentes dibujos que se hizo en tinta a lo largo de su vida le llegó a buena parte de la gente.

Los particulares tatuajes de Aníbal Moreno que se hicieron virales El brazo derecho, prácticamente cubierto en su totalidad, es el más llamativo. Allí sobresalen Gokú y Vegeta, dos íconos de Dragon Ball Z, el animé japonés que marcó a toda una generación. Aunque nunca habló abiertamente de su fanatismo por la serie, las imágenes grabadas en tinta dejan entrever recuerdos de infancia y tardes frente al televisor en Catamarca, con algún imaginario “Kame Hame Ha” de por medio. Las figuras, de gran tamaño, se extienden desde el hombro hasta el bíceps y acompañan para siempre a este mediocampista de 26 años, talentoso y de recorrido sacrificado.

image El tatuaje de Dragon Ball que tiene Aníbal Moreno. @RiverPlate Pero no todo termina ahí. Muy cerca de los personajes del animé conviven otros clásicos, esta vez de la televisión latinoamericana: El Chavo del 8. En la parte posterior del brazo aparecen, en formato caricatura, el propio Chavo, Quico y Don Ramón, inmortalizados en la vecindad. Más arriba, un detalle cotidiano completa la escena: un alfajor de maicena y un mate, señales claras de gustos bien argentinos.

Estas imágenes pudieron verse en distintas publicaciones que Aníbal Moreno fue compartiendo a lo largo de su carrera, incluidas las más recientes ya con la camiseta de River. En el brazo opuesto, el tono cambia: flores que conforman una manga, cruces y un Jesús de gran tamaño reflejan su costado más íntimo y religioso, lejos de la ficción, pero igual de significativo.