La liga 2026 viene con morbo: por qué Boca podrá ser campeón en el Superclásico… ¡y River en la Bombonera!

Después de un 2025 para el olvido, Boca y River ya dan vuelta la página y empiezan a pensar en la temporada 2026. En ese contexto, hay un detalle del calendario que pasó inadvertido y que puede generar un escenario tan incómodo como histórico.

El fixture del Torneo Clausura 2026 marca que el Superclásico correspondiente a la 15° y anteúltima fecha se jugará a mediados de noviembre en la Bombonera, en un escenario idéntico al de este año . Pero el dato cobra vida por un condimento extra que va más allá: ese partido también será el correspondiente a la 31° jornada de la tabla anual, que tendrá 32 fechas en total.

Claro, tras el sorpresivo y polémico título de Rosario Central de la Liga 2025, la AFA volvió a otorgar campeonatos por sumatoria de puntos. En ese sentido, Boca y River podrían llegar al duelo con chances matemáticas de ser campeones de dicho trofeo: el Xeneize podría festejar el título en un Superclásico ante la mirada de su gente o, en contraposición, el Millonario dar la vuelta en el mismísimo Templo. En ambos casos, ante el rival de toda la vida.

Esto choca con una vieja lógica del fútbol argentino. Desde hace décadas, AFA y clubes evitaban programar clásicos en las últimas fechas para reducir tensiones y posibles episodios de violencia. Pero ese panorama cambió y en 2026 el Superclásico podría coronar al próximo campeón de Liga. Y el morbo, inevitablemente, estará sobre la mesa.

Boca se consagró campeón en dos oportunidades frente a River en partidos decisivos. La primera fue en el Nacional 1969, cuando igualó 2-2 en el Monumental y aseguró el título, y la segunda en el Nacional 1976, tras vencer 1-0 en la final disputada en la cancha de Racing.

Además, el Xeneize dio la vuelta olímpica en el Monumental en la última fecha del Campeonato de 1931: ya se había consagrado un día después de jugar la penúltima jornada y, antes del encuentro en Alvear y Tagle, celebró el título para luego imponerse por 3-0.

Los antecedentes de River siendo campeón ante Boca

River, en tanto, se coronó campeón tres veces ante Boca, una de ellas en la Bombonera. Ocurrió en la antepenúltima fecha del torneo de 1942, cuando empató 2-2 sobre el final y se vio favorecido por la derrota de San Lorenzo en Banfield. Las otras dos consagraciones llegaron en 2018: el 2-0 en Mendoza por la Supercopa Argentina y el 3-1 en Madrid, en la final de la Copa Libertadores.

El River-Boca en Madrid, histórico Foto: NA El River-Boca en Madrid, histórico, pero sin mayores consecuencias deportivas. NA

Además, el Millonario dio dos vueltas olímpicas más en la Bombonera habiendo llegado ya campeón. En 1955 aseguró el título en los días previos al Superclásico de la última fecha, al recibir los puntos de un partido ante San Lorenzo que ganaba 1-0 y fue suspendido, y luego venció a Boca 2-1. A su vez, en 1986 se consagró cinco fechas antes del cierre tras derrotar a Vélez en el Monumental y, dos jornadas después, celebró en La Boca con una vuelta olímpica previa al partido, que ganó 2-0 con goles del Beto Alonso y la recordada pelota naranja.