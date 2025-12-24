La drástica decisión de Kevin Lomónaco en Independiente ante la millonaria oferta del Grupo Pachuca

El Grupo Pachuca vino al país dispuesto a poner 8 millones de dólares por el 70 por ciento de Kevin Lomónaco para llevarlo al Real Oviedo de España. La firme postura del zaguero.

Como era de esperarse, el inicio del mercado de pases de Independiente volvió a poner en el centro de la escena a Kevin Lomónaco. El zaguero de 23 años fue uno de los grandes pilares del equipo durante todo 2025 y se transformó en el futbolista a vender de cara al 2026, debido a las urgencias económicas que deberá afrontar el Rojo en el corto plazo.

Aunque dejó en claro que se siente cómodo en Avellaneda y expresó que no tiene apuro por cambiar de aires, la dirigencia es realista y está completamente abierta a escuchar propuestas. En ese sentido, el Grupo Pachuca volvió a la carga dispuesto a llevarse al ex Bragantino, tal como había ocurrido en junio pasado, rumbo al Real Oviedo, equipo que milita en La Liga de España.

La millonaria oferta que el Grupo Pachuca había presentado por Kevin Lomónaco La postura de la CD es clara: si llega un ofrecimiento que se acerque a los 8 o 10 millones de dólares por un alto porcentaje del pase, el club está dispuesto a largar a Cumbia. La primera oferta de la firma mexicana fue de US$8.000.000 por el 70 por ciento del defensor, pero Independiente pretendía, al menos, un millón más.

*Si bien la negociación con Independiente no estaba cerca, todo colapsó porque el Grupo Pachuca quería que vaya 6 meses a León y el defensor no quiso. pic.twitter.com/ztaJGAqe7z — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 24, 2025 El motivo por el que se cayó la operación Sin embargo, la chance perdió fuerza casi de inmediato. Según reveló el periodista César Luis Merlo, la operación se cayó por una condición que no convenció al jugador: el Grupo Pachuca pretendía que Lomónaco pasara primero por el Club León de México durante seis meses antes de recalar en el equipo europeo.