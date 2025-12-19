El Santos de Neymar, a la carga por una figura de Independiente: ofreció US$6.000.000 por el 80%

Los directivos del Santos de Brasil se comunicaron con Independiente para hacer un ofrecimiento verbal millonario por uno de los pilares del equipo de Quinteros.

Felipe Loyola vuelve a estar en el centro de la escena y en Independiente ya saben que será difícil retenerlo. Aunque Gustavo Quinteros lo considera una pieza clave para 2026, el Rojo necesita hacer caja y la idea principal de la dirigencia es vender al volante de la Selección de Chile en este mercado de pases.

En ese contexto, ya hay varios clubes interesados y uno de ellos en nada menos que el Santos de Neymar. El Peixe, que logró zafar del descenso y quiere rearmarse para no repetir una temporada para el olvido, realizó averiguaciones para tantear la situación del mediocampista, algo que ya había sucedido a mediados de este año cuando también se interesó por él.

Santos vuelve a la carga por Loyola con una oferta millonaria para Independiente Si bien no hubo oferta formal, el equipo del Brasileirao dejó sobre la mesa el monto que está dispuesto a ofrecer para comprar a Loyola. Según reveló Matías martínez, periodista que cubre el día a día de Independiente para Radio La Red, el elenco paulista ofertó verbalmente US$6.000.000 por el 80% del pase, una clara señal de que el interés es firme y concreto.

La negociación, sin embargo, tiene una complejidad extra. El Rojo solo posee el 50% de los derechos económicos del Pipe, ya que la otra mitad pertenece a Huachipato. La cláusula de rescisión del mediocampista de 25 años es US$8.000.000, por lo que el club argentino pretende que el Santos se estire un poco más para que el número termine de cerrar.