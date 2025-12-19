El Santos de Neymar, a la carga por una figura de Independiente: ofreció US$6.000.000 por el 80%
Los directivos del Santos de Brasil se comunicaron con Independiente para hacer un ofrecimiento verbal millonario por uno de los pilares del equipo de Quinteros.
Felipe Loyola vuelve a estar en el centro de la escena y en Independiente ya saben que será difícil retenerlo. Aunque Gustavo Quinteros lo considera una pieza clave para 2026, el Rojo necesita hacer caja y la idea principal de la dirigencia es vender al volante de la Selección de Chile en este mercado de pases.
En ese contexto, ya hay varios clubes interesados y uno de ellos en nada menos que el Santos de Neymar. El Peixe, que logró zafar del descenso y quiere rearmarse para no repetir una temporada para el olvido, realizó averiguaciones para tantear la situación del mediocampista, algo que ya había sucedido a mediados de este año cuando también se interesó por él.
Te Podría Interesar
Santos vuelve a la carga por Loyola con una oferta millonaria para Independiente
Si bien no hubo oferta formal, el equipo del Brasileirao dejó sobre la mesa el monto que está dispuesto a ofrecer para comprar a Loyola. Según reveló Matías martínez, periodista que cubre el día a día de Independiente para Radio La Red, el elenco paulista ofertó verbalmente US$6.000.000 por el 80% del pase, una clara señal de que el interés es firme y concreto.
La negociación, sin embargo, tiene una complejidad extra. El Rojo solo posee el 50% de los derechos económicos del Pipe, ya que la otra mitad pertenece a Huachipato. La cláusula de rescisión del mediocampista de 25 años es US$8.000.000, por lo que el club argentino pretende que el Santos se estire un poco más para que el número termine de cerrar.
La advertencia de Quinteros al volante chileno
Antes de cerrar el año, Quinteros dejó un sincero mensaje para Loyola ante los rumores de salida. “Lo tiene que pensar bien porque está en un equipo grande y el año que viene vamos a ser protagonistas en todos los torneos. Quizá le convenga quedarse, ser figura y ahí sí ir a un equipo importante del exterior”, advirtió el DT. Habrá que ver qué decisión toma el chileno y, claro, la CD del Rey de Copas.