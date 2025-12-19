La tajante frase del representante de Echeverri sobre la chance de volver a River: "Es lo que Claudio quiere, pero..."

Luego de firmar la rescisión con Bayer Leverkusen, el agente de Echeverri rompió el silencio y dejó un panorama claro acerca de su futuro. ¿Se aleja del Millo?

En las últimas horas se confirmó un paso más que importante para soñar con la vuelta de Claudio Echeverri a River. Es que Manchester City y Bayer Leverkusen firmaron la rescisión del préstamo y el volante ofensivo de 19 años volverá a Inglaterra con el objetivo de buscar un nuevo destino en 2026.

Claro, en medio de todo esto, la chance de un prematuro retorno al Millonario aparece más latente que nunca. Y no solo por una cuestión de que lo desee el club de Núñez, sino que también por la postura del Diablito, que ya dejó en claro su intención de vestirse nuevamente con los colores de la Banda ante la falta de continuidad en el fútbol europeo.

El representante de Echeverri habló sobre una posible vuelta a River y fue contundente Sin embargo, el plan del futbolista no condice con lo que pretende el elenco inglés, algo que ya se sabía y que terminó de confirmar Enzo Montepaone, el representante de Echeverri: "Es lo que Claudio quiere (volver a River), pero no es el deseo de Manchester City. Yo tengo pautadas unas reuniones con los dirigentes y vamos a definir qué será de su futuro, pero te anticipo que será en Europa", sentenció en diálogo con Bolavip.

Luego de esa declaración en la que casi que le bajó la persiana a un hipotético regreso al Monumental, el agente explicó: "Él está muy identificado con el club, ahí prácticamente se formó como jugador y como persona, por eso siempre va a tener el deseo de volver, ahora no va a ser posible, pero porque Manchester City no lo quiere ceder a Sudamérica, sino él estaría encantado".