La contundente decisión del Manchester City con el Diablito Echeverri que River mira de reojo

El Manchester City tomó una decisión con el Diablito Echeverri de cara a su futuro.

Hace algunas semanas atrás se instaló el rumor de una posible vuelta de Claudio Echeverri a River. Esto se debe a que el Diablito no está sumando minutos en el Bayer Leverkusen (está a préstamo desde el Manchester City) y desea cambiar de aires y el club que lo vio nacer futbolística mente esta en sus planes.

Sin embargo, para ello deberán negociar con el City, club dueño de su pase y que este viernes por la mañana tomó una llamativa decisión en conjunto con el elenco alemán: los Ciudadanos ejecutarán la cláusula para ponerle fin al préstamo y así deberá regresar al equipo inglés a comienzos de 2026.

Bayer Leverkusen and Man City have agreed to terminate Claudio Echeverri's loan deal from January.



The Argentinian talent returns to Man City for new loan with Girona and River Plate both keen. pic.twitter.com/9OdDaKT4PM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2025



The Argentinian talent returns to Man City for new loan with Girona and River Plate both keen. pic.twitter.com/9OdDaKT4PM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2025 El Diablito Echeverri volverá al Manchester City Esta notica la confirmó Kasper Hjulmand, DT del Bayer Leverkusen, en conferencia de prensa: "Hemos acordado con el Manchester City para que regrese. Por eso no está en la convocatoria", sentenció. De esta manera, el Diablito no estará en la lista de convocados para el partido de este sábado frente al Leipzig por la Bundesliga.

De todas maneras, el entrenador neerlandés también aprovechó para destacar a Echeverri: "Es un jugador joven y bueno, pero tenemos muchos jugadores en esa posición", aseguró.

Los números de Claudio Echeverri en el Bayern Leverkusen Con este panorama, el Diablito Echeverri pone fin de forma anticipada a su etapa en el Leverkusen, donde tenía contrato a préstamo hasta mediados de 2026. La decisión se explica, en gran parte, por la falta de conformidad del propio futbolista, que quedó lejos de sumar el rodaje que pretendía.