Marcelo Gallardo puso el ojo en una figura de San Lorenzo: le piden a River US$ 4.000.000

Marcelo Gallardo tiene en carpeta a una de las figuras del equipo de Damián Ayude y desde el elenco azulgrana le pidieron una importante suma de dinero.

Marcelo Gallardo puso los ojos en una figura de San Lorenzo para reforzar a su River.

Tras abrochar la llegada de Fausto Vera en las últimas horas, el River de Marcelo Gallardo no bajó el pie del acelerador en el mercado de pases y aún sigue en busca de reforzarse en algunos sectores del campo luego de la salida de varios jugadores, entre ellos algunos héroes de Madrid.

Uno de los puestos que Napoleón pidió reforzar con extrema urgencia es el del lateral izquierdo donde ya se comunicaron con Román Vega, Julio Soler y Alexandro Bernabei, pero no hubo ningún acuerdo con los clubes de estos futbolistas y ahora, desde las oficinas del Monumental decidieron ir en busca de una promesa del fútbol local.

River va a la carga por una figura de San Lorenzo Según informó Bolavip, River va a la carga por Elías Báez, figura del San Lorenzo de Damián Ayude. Con el objetivo de reforzar esa posición antes de que comience la pretemporada en enero, la CD de Stéfano Di Carlo ya se comunicó con el Ciclón para hacerle saber el interés y también para preguntar condiciones.

Rosario Central vs San Lorenzo Ángel Di María engancha ante la marca del lateral de San Lorenzo, Elías Báez Fotobaires Desde San Lorenzo pretenden una suma de 4 millones de dólares por el 80% del pase, aunque en el elenco de Núñez intentarán bajar ese precio e incluso, podrían intentar traerlo a préstamo con opción de compra (algo que parece imposible).