El posteo de River a tres años de Qatar 2022, con un detalle especial que no pasó desapercibido

A tres años del título mundial, River celebró con una imagen cargada de sentido de pertenencia que generó debate entre los hinchas.

A tres años de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, River se sumó a los homenajes con un posteo especial que destacó el aporte del club a aquella gesta histórica y dejó un detalle que no pasó inadvertido entre los hinchas.

En la imagen compartida por el club de Núñez aparecieron Julián Álvarez, Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios y Franco Armani, todos con pasado o presente riverplatense y campeones del mundo. A ese grupo se sumó Marcos Acuña, hoy en el plantel de Marcelo Gallardo y que en 2022 jugaba en Sevilla.

El posteo especial de River a tres años del Mundial de Qatar 2022 “Campeones del mundo. Hace 3 años, y con sello riverplatense, Argentina vencía a Francia y conquistaba el tercer título mundial de su historia”, fue el mensaje que acompañó la publicación, junto a una imagen con la frase “coronados de gloria”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2001633414836031713&partner=&hide_thread=false CAMPEONES DEL MUNDO



Hace 3 años, y con sello riverplatense, @Argentina vencía a Francia y conquistaba el tercer título mundial de su historia. pic.twitter.com/qPLXQJvSDe — River Plate (@RiverPlate) December 18, 2025 El detalle especial estuvo en el centro de la gráfica: la figura de Lionel Messi ocupó un lugar destacado. La presencia del capitán generó múltiples reacciones entre los hinchas, que rápidamente coparon los comentarios. Algunos lo interpretaron como un reconocimiento lógico a su rol decisivo, mientras que otros lo incluyeron dentro del “sello riverplatense”, recordando gestos recientes del rosarino con juveniles del club.

Más allá del debate, el posteo volvió a poner en valor una marca histórica del club. Con el Mundial de 2022, River alcanzó un total de 27 futbolistas que pasaron por la institución y levantaron la Copa del Mundo a lo largo de la historia.