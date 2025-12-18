El llamativo mensaje de la Selección de Francia a 3 años de la final con Argentina en Qatar 2022

En un nuevo aniversario de la consagración de la Selección argentina en Lusail, Les Blues recordaron el icónico partido con un sorpresivo posteo en las redes.

El 18 de diciembre volvió a activar un recuerdo icónico para el fútbol argentino. Esa fecha de 2022, la Selección argentina volvió a tocar el cielo con las manos al consagrarse campeona del mundo por tercera vez en la historia, tras vencer a la Selección de Francia en una final inolvidable en el Mundial de Qatar.

En un nuevo aniversario de aquella hazaña, las redes sociales se llenaron de mensajes alusivos, donde varios jugadores de la Scaloneta y la propia AFA recordaron la noche mágica vivida en el Estadio de Lusail. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que del otro lado de la vereda también apareciera el recuerdo intacto.

El posteo de la Selección de Francia, recordando la final perdida en Qatar 2022 Es que la Selección de Francia sorprendió al rememorar la final a través de sus cuentas oficiales, pese a que se trató de una derrota dolorosa que le significó el subcampeonato del mundo. Aun así, Les Bleus eligieron destacar el partido desde un tono épico.

“Hace tres años, nuestros Blues jugaron una de las finales más importantes del Mundial contra Argentina (3-3). 120 minutos de emoción, emoción y lágrimas… Un momento grabado para siempre en la historia del fútbol”, publicaron junto a una serie de fotos de la final perdida en Qatar.