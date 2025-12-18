¿Se hace realidad? La reacción de Boca con Paulo Dybala en medio del rumor de su salida de la Roma

En medio de la expectativa, Boca dio un primer paso importante en el operativo seducción para que Paulo Dybala se vista de azul y oro en 2026. Los detalles.

Sacando de plano la continuidad -o no- de Claudio Úbeda, en Boca no se habla de otra cosa que no sea de Paulo Dybala. Luego de que en Italia trascendieran fuertes rumores de que la Roma no tiene intenciones de renovar su contrato que finaliza en junio de 2026, el Xeneize activó el operativo seducción e hizo las primeras averiguaciones por la Joya.

Desde la dirigencia se contactaron directamente con el entorno del campeón del mundo y, si bien no hubo oferta formal ni informal, el club dio un primer paso clave en la gestión: le hizo saber al jugador de 32 años sus ganas de contar con él en el futuro cercano y avisó que estarán atentos a cómo se resuelve su situación con el elenco tano.

El viaje de Paredes a Roma, ¿casualidad o causalidad? Un dato no menor en medio de todo esto es que Leandro Paredes viajó en los últimos días a Roma para reencontrarse con su amigo, con un trasfondo claro detrás: intentarlo convencerlo de que siga su mismo camino para poder jugar juntos con la camiseta de Boca, algo que cada vez parece más factible.

Oriana Sabatini se refirió a la posibilidad de que Dybala y Paredes lleguen a Boca. Foto: AS Roma En medio de los rumores que lo vinculan a Dybala con Boca, Paredes viajó a Italia para reencontrarse con su amigo. Foto: AS Roma Boca le lanzó la pelota a Dybala y ahora espera Mientras tanto, en Boca no quieren apresurarse y esperan un guiño de Dybala para que el sueño pueda hacerse realidad. Además, dejaron en claro que debe liberarse por sus propios medios, ya que el Xeneize no está dispuesto a comprarle su pase al club italiano y, a la vez, hacer una gran erogación en lo que respecta a su salario, tal como ocurrió con Paredes.