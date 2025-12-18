Bombazo: Racing vuelve a ir por un titular de Boca y Riquelme estaría dispuesto a negociarlo

Al igual que ocurrió el mercado pasado, Racing irá a la carga por un jugador del Xeneize que desde hace tiempo es de los grandes anhelos de Gustavo Costas.

En medio del dolor y la tristeza por la derrota en la final del Torneo Clausura, Racing intenta cambiar rápido el foco y ya planifica el 2026. En ese sentido, Gustavo Costas, quien aceptó la tremenda oferta de Diego Milito y renovará su contrato con la Academia por tres años más, se metió de lleno en el mercado de pases y volverá a la carga por un importante jugador de Boca.

Con la idea de dar un salto de calidad, el DT ya le marcó a la dirigencia los puestos a reforzar y uno de los focos está puesto en el centrodelantero. En ese contexto, volvió a aparecer un nombre conocido: Milton Giménez. El atacante del Xeneize es del gusto del DT de la Academia desde hace tiempo e intentará sumarlo nuevamente para 2026.

Racing vuelve a la carga por Milton Giménez: cuánto pide Boca para dejarlo ir A mediados de este año, Boca pedía cerca de siete millones de dólares por el ex Banfield, una cifra que desde Avellaneda consideraron excesiva y terminaron desistiendo de su contratación. Ante ese escenario, el club optó por Elías Torres, quien jugó un puñado de partidos antes de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en plena disputa del Clausura.

Milton Giménez Milton Giménez, otra vez en la mira de Costas para reforzar a Racing. En esta ocasión, desde la Ribera están dispuestos a sentarse a negociar con Racing por Giménez, aunque con una condición clara: no aceptarán menos de los US$4.000.000 que le pagaron al Taladro en julio de 2024. El monto es menor al que pedían meses atrás y podría abrir una ventana para cumplir con un viejo anhelo de Costas.