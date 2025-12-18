Hace un año Riquelme lo quiso para Boca y ahora está a un paso de sumarse al River de Gallardo

A pedido del Muñeco, River está a detalles de concretar la llegada de un futbolista que coqueteó con Boca en más de un mercado. De quién se trata.

Dado a su temprana eliminación en el Torneo Clausura, que coronó un año oscuro desde lo deportivo, River trabaja hace rato en el mercado de pases para cumplir con los deseos de Marcelo Gallardo de jerarquizar al plantel. De tanto negociar, el Millonario está a detalles de abrochar a su primer refuerzo de cara al 2026.

Luego de varias idas y vueltas en la negociación, la dirigencia del club de Núñez intensificó las charlas por Fausto Vera, el volante argentino de 25 años que juega en Atlético Mineiro y es uno de los grandes objetivos del Muñeco para suplir el puesto que dejó vacante Enzo Pérez.

Fausto Vera, a detalles de convertirse en el primer refuerzo de River para 2026 Según informó Gustavo Yarroch, periodista que cubre el día a día de River para Radio La Red, restan mínimos detalles para que el ex Argentinos Juniors sea nuevo jugador del equipo de Gallardo. Si bien falta resolver algunas cuestiones importantes en los papeles, todo se cerraría en un préstamo con cargo y opción de compra (todavía no trascendieron los montos).

Fausto Vera, ante River. Foto: @Atlético Fausto Vera está a un paso de ser refuerzo del River de Gallardo. Foto: @Atlético No obstante, también existe una chance de que Fabricio Bustos, a quien el DT ya le comunicó que correrá de atrás, se meta en la operación como moneda de cambio. Claro, para eso habrá que ver si las formas conforman tanto al Millonario como al Galo, algo que se encuentra en pleno análisis.