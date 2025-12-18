Conmoción en Ecuador: asesinaron al futbolista Mario Pineida, figura de Barcelona de Guayaquil

El defensor del Barcelona de Ecuador , Mario Pineida , fue asesinado este miércoles por un grupo de sicarios en el barrio Samanes de la ciudad de Guayaquil.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el hecho se perpetró alrededor de las 16:30 a la salida de una carnicería donde el futbolista se encontraba con su pareja y la madre.

Allí, los tres fueron sorprendidos por un ataque de sicarios a bordo de una motocicleta y recibieron múltiples disparos, falleciendo ambos y resultando la madre herida.

“ Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida , hecho ocurrido tras un atentado en su contra. Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”, comunicó el club ecuatoriano.

Además, el equipo de Guayaquil informó cómo será la despedida del jugador de 33 años: “En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor”.

La carrera del futbolista asesinado en Guayaquil

Nacido el 6 de julio de 1992, Pineida debutó en 2010 con la camiseta de Independiente del Valle, donde disputó 152 partidos y marcó 4 goles hasta su salida al Barcelona en 2016.

En el club de Guayaquil fue cedido en 2022 a Fluminense de Brasil, donde ganó el Campeonato Carioca, y en 2024 a El Nacional, donde ganó la Copa Ecuador. En su estadía en Barcelona, el futbolista jugó 219 partidos, marcó 3 goles y conquistó la Serie A ecuatoriana en 2016 y 2020.

Además, tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de la selección de Ecuador en 10 ocasiones y formar parte de la delegación de la Tricolor en las Copas América 2015 y 2021.