El mensaje del ex Boca que despidió a Hinestroza de Atlético Nacional para ser refuerzo del Xeneize: "Cuídenlo, que es bueno"

Tras la consagración de Atlético Nacional en la Copa Colombia, el volante habló en un vivo de Instagram y dejó una frase que ilusiona al mundo Boca.

Marino Hinestroza está cada vez más cerca de convertirse en refuerzo de Boca y una escena en pleno vestuario de Atlético Nacional terminó de disparar las señales. Tras la consagración en la Copa Colombia, Jorman Campuzano lo despidió públicamente en un vivo de Instagram con una frase que no pasó inadvertida.

En medio de los festejos por el triunfo 1 a 0 ante Independiente Medellín, con gol de Andrés Román, el volante central recorrió el vestuario del Atanasio Girardot transmitiendo en vivo. Cuando Hinestroza se acercó a saludarlo, Campuzano lo abrazó y lanzó: “Ahí les mando para Argentina. Ahí les mando a los de Boca para Argentina. Cuídenlo que es bueno”.

Jorman Campuzano despidió y presentó al próximo refuerzo de Boca Jorman Campuzano confirmó que Hinestroza jugará en Boca Jorman Campuzano confirmó que Hinestroza jugará en Boca Instagram Más allá de que todavía no hay confirmación oficial del pase, el gesto fue leído como una despedida. Incluso dentro del plantel del Verdolaga ya dan por hecho que el extremo continuará su carrera en el fútbol argentino y vestirá la camiseta azul y oro.

Campuzano, con pasado en Boca entre 2019 y 2024, conoce bien el mundo Xeneize. Disputó 126 partidos oficiales, marcó 2 goles, dio 4 asistencias y ganó 5 títulos. Tras una cesión, Atlético Nacional adquirió su pase en julio de este año por una cifra cercana a 1.7 millones de dólares.

El propio Hinestroza también dejó un mensaje de despedida en sus redes sociales tras levantar el trofeo. “Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título. Te llevaré siempre en el corazón, Verde querido”, escribió el extremo, que además fue convocado este año a la selección de su país.