Sebastián Villa y Santino Andino, las dos figuras que tienen un pie fuera de Mendoza: quién se los lleva

Las dos grandes figuras del fútbol mendocino en esta temporada 2025 tienen los días contados en la provincia. La situación de ambos es parecido, casi idéntica. Tienen contratos en sus clubes, pero se van a ir. Sebastián Villa de Independiente Rivadavia y Santino Andino de Godoy Cruz. ¿Dónde y cómo es la gran pregunta?

Sebastiá Villa descansa en Colombia y tanto él como los dirigentes de la Lepra esperan que llegue una oferta. El futbolista cafetero tiene contrato con el Azul del Parque hasta diciembre del 2027, pero su objetivo es dar un salto.

Tras casi dos temporadas completas en Independiente Rivadavia , con goles, asistencias, título, clasificación a la Libertadores y un rendimiento superlativo, quiere volver a los primeros planos para tener alguna chance de regresar al seleccionado de su país.

Desde hace ya un tiempo, incluso antes de que terminara el torneo, empezaron a aparecer interesados en contratarlo. Hasta sonó la posibilidad de que River Plate fuese su destino, pero la chance se enfrió.

Y en ese contexto es que toma fuerza la chance de que Brasil sea el próximo destino. Allí, dos clubes mostraron interés: Flamengo y Gremio de Porto Alegre.

En la Lepra, los dirigentes piden cerca de 15 millones de dólares por el colombiano y no están dispuestos a menos. Las ofertas formales aún no llegan al club, aunque en cualquier momento podrían empezar a caer.

Santino Andino ¿a River?

La situación de Santino Andino es similar a la de Villa, aunque en este caso el contexto perjudica la negociación. Mientras Villa encara el mercado de pases campeón de la Copa Argentina con la Lepra, Andino lo hace con su equipo yéndose al descenso.

De todas maneras, la calidad individual de la joya de Godoy Cruz le permitirá salir de la mejor manera.

¿Quién lo quiere? River Plate. El Millonario viene con todo por el Chulu, que tiene 20 años, ya debutó hace más de dos años en Primera, y tiene varios partidos con la Selección argentina sub 20.

El tema es que la dirigencia de River busca un préstamo con cargo, y con opción u obligación de compra y la del Expreso pretende venderlo.

Las negociaciones recién empiezan, teniendo en cuenta que acaba de asumir José Mansur como presidente, pero podrían extenderse ya que las partes deben ponerse de acuerdo en varios puntos.

Godoy Cruz pretende vender el 100% del pase en no menos de 8 millones de dólares, un monto que River no está dispuesta a invertir.

Qué pasará con ambos es una incógnita, aunque lo que es certeza pura es que en Mendoza no se quedarán.