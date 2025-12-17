De dirigir en Primera a ser descartado de la Reserva: qué pasó con Ernesto Pedernera en el Tomba

José Mansur encara su tercera presidencia en Godoy Cruz Antonio Tomba pensando en profundos cambios. Tras cuatro años como vice de Alejandro Chapini , con el equipo en Primera División , el Turco se puso el traje de máxima autoridad nuevamente y empezó a tomar decisiones buscando enderezar el barco , luego de haber ganado las elecciones del pasado sábado.

Ya con Mariano Toedtli como DT del equipo que disputará la Primera Nacional en el 2026, y esperando a que empiece a moverse con intnsidad el mercado de pases, con salidas y arribos, una noticia sacudió el mundo del fútbol del Expreso.

Es que este martes se conoció la noticia de que Ernesto Pedernera no seguirá en la institución después de más de 10 años al servicio del club, incluso, como DT del equipo en la Primera División del fútbol argentino.

Desde el entorno del entrenador aseguran que, por WhatsApp, le comunicaron que no iba a serguir siendo el DT de la Reserva y que iba a ser ubicado con otras funciones en el club. Esta nueva propuesta no lo conformó por lo que se alejará del Expreso.

El entrenador lujanino de 45 años, Ernesto Pedernera , trabaja para el fútbol del Tomba hace más de 10 años. En noviembre de 2024 tuvo que hacerse cargo del equipo de Primera División, en medio de un momento complicado del equipo, ante la salida de Daniel Oldrá.

Dirigió los últimos 4 partidos del Clausura de ese año: empate 0 a 0 con Vélez, derrota con Defensa y Justicia 2 a 1 y victorias 4 a 0 a Banfield y 3 a 1 ante Instituto.

La dirigencia del club lo ratificó para el arranque del 2025. Arrancó la temporada con 2 derrotas (Rosario Central y Gimnasia) y 2 empates (Sarmiento y River). Lo bajaron a Reserva tras una victoria 2 a 0 contra Vélez. Asumió Esteban Solari en su lugar.

El presente lo encuentra lejos del club que fue su casa durante un largo tiempo.