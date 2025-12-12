Gimnasia y Esgrima oficializó la compra de "los zurdos del millón de dólares"

Gimnasia y Esgrima confirmó este viernes a través de sus redes oficiales la noticia que se venía comentando hace más de un mes pero que recién ahora se oficializó. El Lobo ejecutó la opción de compra de dos futbolistas del plantel que fueron claves en la temporada 2025, la del histórico ascenso a Primera División .

Desde el club confirmaron que Facundo Lencioni y Franco Saavedra , los zurdos del millón de dólares , ya son jugadores de la institución, que pagó 500.000 dolares por el 50% del pase de cada uno a Belgrano y Talleres de Córdoba respectivamente.

Si bien era un secreto a voces, a partir de hoy ya es una realidad y los futbolistas serán parte del plantel mensana durante la temporada 2026.

Lencioni , autor del penal del empate en la final y de uno de los tantos de la definición desde los 12 pasos, pertenecía a Belgrano de Córdoba y llegó a Gimnasia a préstamo por 12 meses. En tanto que la situación de Saavedra es idéntica, con la diferencia de que arribó al Lobo desde Talleres de Córdoba .

Respecto al mercado de pases, el presidnete Fernando Porretta ya declaró que serán entre 12 y 14 los jugadores que llegarán para reforzar el plantel y en eso se pondrán a trabajar junto al resto de la comisión directiva, al DT Ariel Broggi y al manager del club Joaquín Sastre .

Por ahora, el club sólo incorporó a Luciano Paredes, futbolista que llegó a préstamo del Deportivo Maipú, tras extender el vínculo con el Cruzado.

El 2026 del Lobo en Primera División

El plantel de Gimansia ya está de vacaciones tras los trabajo de pretemporada que duraron poco más de un mes, luego de haber disputado la final, y volverá al trabajo el próximo 2 de enero.

Su debut en la Primera División será el fin de semana del 25 de enero, con Central Córdoba de Santiago del Estero, de visitante, mientras que el primer encuentro de local en el Víctor Legrotaglie será nada menos que ante San Lorenzo de Almagro.

En el Lobo también esperan por la confirmación de la fecha de inicio de la Copa Argentina, en la que debutará frente a Gimnasia y Tiro de Salta.