Gimnasia realizó su última práctica de un año histórico y se despidió hasta el 2026
El plantel de Gimnasia y Esgrima entrenó en el Legrotaglie y se tomará un descanso hasta principios de un año que lo tendrá disputando la Primera División.
Gimnasia y Esgrima se entrenó por última vez en este 2025 en el Víctor Legrotaglie tras una temporada fantástica en la que consiguió el ascenso a la Primera División del fútbol argentino y se tomará un descanso hasta principios del 2026.
Luego de la final en cancha de Platense, ante Deportivo Madryn, el Lobo volvió a las prácticas con Ariel Broggi confirmado en el puesto de DT y entrenó hasta hasta este lunes. Desde mañana martes los futbolistas tendrán las merecidas vacaciones y regresarán el 2 de enero, tal como lo confirmó la cuenta oficial del club en sus redes sociales.
Gimnasia ya trabaja con un plantel "depurado" por el entrenador. Hasta el momento se fueron 11 jugadores y sólo llegó uno. Los que ya no siguen en el club son: Ignacio Antonio, Ismael Cortez, Jeremías Rodríguez Puch, Nicolás Servetto, Federico Torres, Lucas Bustos, Enzo Gaggi, Mario Galeano, Gastón Espósito, Axel Pozza y Facundo Nadalín.
Mientras tanto, el único refuerzo hasta el momento es Luciano Paredes, quien arribó desde el Deportivo Maipú, a préstamo por un año con opción de compra y ya está entrenando con sus nuevos compañeros.
"Último entrenamiento del año. Le pusimos broche de oro al 2025. Nos vemos el 2 de enero del 2026", fue el mensaje en las redes de la institución, acompañado por una galería de fotos de la última práctica.
La dirigencia, junto al entrenador y al manager, Joaquín Sastre, continúan trabajando en el armado del plantel y buscarán acelerar en los próximos días las negociaciones en un mercado de pases que será intenso.
Además, ya comenzaron las obras en el estadio. Luego de la inspección de AFA, Gimnasia está realizando modificaciones en la zona de vestuarios, adaptando las instalaciones a Primera División, como así también la zona de las cabinas de prensa y en el ingreso al campo de juego.