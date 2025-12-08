Gimnasia realizó su última práctica de un año histórico y se despidió hasta el 2026

El plantel de Gimnasia y Esgrima entrenó en el Legrotaglie y se tomará un descanso hasta principios de un año que lo tendrá disputando la Primera División.

Gimnasia y Esgrima se entrenó por última vez en este 2025 en el Víctor Legrotaglie tras una temporada fantástica en la que consiguió el ascenso a la Primera División del fútbol argentino y se tomará un descanso hasta principios del 2026.

Luego de la final en cancha de Platense, ante Deportivo Madryn, el Lobo volvió a las prácticas con Ariel Broggi confirmado en el puesto de DT y entrenó hasta hasta este lunes. Desde mañana martes los futbolistas tendrán las merecidas vacaciones y regresarán el 2 de enero, tal como lo confirmó la cuenta oficial del club en sus redes sociales.

lbo 1 El plantel del Lobo despidió el año. Prensa Gimnasia y Esgrima Gimnasia ya trabaja con un plantel "depurado" por el entrenador. Hasta el momento se fueron 11 jugadores y sólo llegó uno. Los que ya no siguen en el club son: Ignacio Antonio, Ismael Cortez, Jeremías Rodríguez Puch, Nicolás Servetto, Federico Torres, Lucas Bustos, Enzo Gaggi, Mario Galeano, Gastón Espósito, Axel Pozza y Facundo Nadalín.

Mientras tanto, el único refuerzo hasta el momento es Luciano Paredes, quien arribó desde el Deportivo Maipú, a préstamo por un año con opción de compra y ya está entrenando con sus nuevos compañeros.

lobo 5 Cingolani, Barboza, Recalde y Paredes, futbolistas de Gimnasia. Prensa Gimnasia y Esgrima. "Último entrenamiento del año. Le pusimos broche de oro al 2025. Nos vemos el 2 de enero del 2026", fue el mensaje en las redes de la institución, acompañado por una galería de fotos de la última práctica.