El Tomba presentó oficialmente a Mariano Toedtli: "Quiero un equipo que transmita"

Godoy Cruz Antonio Tomba presentó formalmente, a través de una conferencia de prensa, a Mariano Toedtli , el nuevo director técnico del primer equipo, que se prepara para afrontar la temporada 2026 en la Primera Nacional y que llega de la mano del nuevo presidente, José Mansur , para reemplazar al Turco Omar Asad.

Mariano Toedtli estará acompañado por Mauro Conocciari como asistente número 1; Lázaro Toedtli, asistente número 2; Fernando Luciani, preparador físico; Bruno Ferreyra, analista; José Luis Montero , entrenador de arqueros, Sebastián Pozzobón , analista de video, y Carlos Jofré , preparador físico.

"Lo elegimos en base a todas las condiciones y virtudes que él y su cuerpor técnico poseen", dijo José Mansur, el presidente del club, en el inicio de la conferencia de prensa y le cedió la palabra al DT.

"En primer lugar, agradecer a José por la confianza depositada. Asumimos el cargo con mucha responsabilidad y con muchas ganas de empezar a trabajar", fueron las primeras palabras del entrenador en Godoy Cruz.

Al mismo tiempo, destacó: "Tengo sensaciones muy lindas. Cada día que paso acá me doy cuenta de la grandeza del club, de lo grande que se hizo, 10 años después de mi paso, por lo que es un orgullo estar acá".

En cuanto a lo futbolístico, el entrenador resaltó: "Quiero un equipo que transmita. Tenemos que darle a nuestra gente emociones, un equipo que trabaje, que corra, que presione, que juegue. Ese es el desafío para nuestro cuerpo técnico, y poder lograrlo a corto plazo".

Sobre la oportunidad de dirigir en esta etapa de su carrera, manifestó: "Me agarra con mucha experiencia, con muchos años recorridos en la parte técnica".

Al mismo tiempo, opinó de la Primera Nacional y resaltó: "Sabemos que va a ser un año largo y muy duro, en cuanto a la competencia en sí. Sabemos los patrones que demanda la competencia y vamos a tener que estar muy finos para poder adaptarnos rápidamente y lograr que los jugadores también se metan en el papel que tienen que jugar dentro del torneo".

"Me sumo a las palabras de José Mansur, de que volver es una obligación. Creo que después de este final de año no hay mucho que decirle al hincha, sino demostrarle. Tenemos que devolverle al hincha esas ganas de venir a ver a su equipo. Que vea que su equipo, sobre todo en su cancha es un rival difícil para cualquiera, hacer sentir el rigor y transmitirle", agregó Toedtli.

"Entiendo la grandeza del club y la urgencia por volver a Primera División, porque la estructura lo demanda. Cada vez me sorprende más lo que es Godoy Cruz. Esto es insostenible en segunda división. El club se merece volver a Primera División", expresó el DT en otro pasaje de la conferencia.

"Hay muchos jugadores del plantel actual que nos gustaría mantener. Es verdad que por cuestiones personales muchos van a querer buscar salida. Conformar el plantel es el desafío más urgente que tenemos", reconoció Toedtli.

Mansur aclaró cuál es la idea con el armado del plantel

Respecto al mercado de pases, José Mansur aclaró que lo primero es resolver la situación con los jugadores que tiene el plantel y que la idea es "tratar de no desarmar la estructura, con el plantel que tenemos, que es numeroso. El 95% de los jugadores son patrimonio de la institución y si se da alguna venta se va a analizar y se puede llegar a concretar pero en la medida que sea conveniente para nosotros".

"La situación es incómoda para todos. Primero vamos a ver quiénes quedan. Ya estamos trabajando en refuerzos, lo hemos venido haciendo con Mariano desde hace 15 días y tenemos en vista un par de nombres que en algún caso serán jugadores que pueden venir de Primera también y dos o tres jugadores que conozcan la categoria", destacó.

