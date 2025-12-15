La llamativa condición que puso Neymar para renovar con el Santos, pensando en el Mundial 2026

Neymar tendría todo acordado para seguir en Santos el próximo año, pero lo haría de una manera bastante inusual en vistas a la Copa del Mundo.

Neymar, con un ojo en el Santos y otro en el Mundial.

Con la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya en marcha, Neymar empezó a mover fichas pensando en su gran objetivo: llegar entero y con ritmo a la próxima Copa del Mundo. En ese contexto, el ex Barcelona tomó una decisión que llamó la atención de todos vinculada directamente a su continuidad en Santos, cuyo contrato finaliza a fin de año.

El Peixe se salvó del descenso con un sprint final brillante en las últimas fechas del Brasileirao, y no solo eso: la goleada 3-0 en la última fecha ante Cruzeiro lo clasificó a la Copa Sudamericana del próximo año. Pese a eso, el objetivo del ex Barcelona es claro y es meterse en la lista de Carlo Ancelotti para el certamen que se disputará en Estados Unidos-México-Canadá.

Neymar renovará su contrato con el Santos, pero solo hasta el Mundial Según informó Ge Globo, uno de los medios más importantes de Brasil, el delantero de 33 años decidió renovar su contrato con el Santos, aunque con una condición bastante inusual: firmar solo por seis meses, es decir, hasta que arranque el Mundial.

neymar santos.jpg El objetivo de Neymar es claro: quiere jugar el Mundial 2026. Instagram Neymar Ancelotti no le cierra la puerta al 10 del Peixe La idea con esto llegar en óptimas condiciones, tanto físicas como futbolísticas, para ser considerado por el DT de la Selección de Brasil. “Entiendo perfectamente que hay mucho interés, pero quiero aclarar que estamos en diciembre, que el Mundial es en junio y que yo elegiré en mayo el equipo que irá. Si Neymar se merece estar para ese entonces, si está en buena forma, jugará el Mundial y punto. No tengo deudas con nadie“, manifestó el exentrenador del Real Madrid post sorteo de la fase de grupo en Washington.