Revelan detalles de una insólita oferta del Manchester City por Lionel Messi: "¿Quién coño te crees que eres?"

La vez que el City buscó comprar a Messi con una oferta tan insólita como real.

Manchester City siempre tuvo una cierta debilidad por Lionel Messi, pero pocos sabían que su interés por él viene desde muchísimo antes de lo pensado. En las últimas horas salió a la luz una historia insólita: en 2008, el club inglés realizó una oferta "accidental" por la Pulga en medio de su auge en el Barcelona y cuando empezaba a consolidarse como uno de los mejores del planeta.

La revelación llegó de la voz de Mark Bowen, quien por aquel entonces era ayudante del entrenador Mark Hughes en los Citizens. En diálogo con el podcast Business of Sport, explicó que ese mercado de pases fue caótico y marcado por la urgencia de los nuevos dueños del club de dejar una señal fuerte.

"Ya casi era el día límite de cierre de mercado y Gary Cook (director deportivo) le dijo a Mark Hughes que los propietarios querían hacer algo. En un momento dado, teníamos que hacer ofertas de 30 millones por jugadores: 30 millones por Berbatov, 30 por Robinho, 30 por Ribery... Simplemente estaban lanzando ofertas a clubes de toda Europa para ver cuál mordía el anzuelo”, comenzó diciendo el exasistente.

La insólita oferta del Manchester City por Messi en 2008 “Al final resultó que llegó Robinho. Pero, mientras todo esto sucedía, en un acto en Londres el presidente del Barcelona anunció que el Manchester City aparentemente había ofrecido 30 millones ¡por Messi!“, añadió Bowen, antes de meterse de lleno en la repentina reacción del Barcelona a la oferta presentada por el 10.

Messi y Eto'o conformaron una dupla letal en el Blaugrana Foto: FC Barcelona "Pensó: así que alguien le ha enviado una oferta a Messi. El presidente le escribió rápido diciendo: "¿Quién coño te crees que eres? ¡Retírate, por favor!", confesó. Claro, en ese momento la Pulga ya era una de las máximas figuras del mundo y venía de terminar segundo en el Balón de Oro por detrás de Cristiano Ronaldo.