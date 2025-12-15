Quién es Bruno Cabral, el goleador de River en la Messi Cup al que siguen 3 importantes clubes de Europa

El delantero de 15 años fue el MVP del River campeón y equipos de Alemania e Inglaterra mostraron interés en él. Sus bestiales números en 2025.

La Sub 16 de River celebró a lo grande su consagración en la Messi Cup en Estados Unidos, pero dentro de un equipo lleno de rendimientos altos hubo un nombre que sobresalió por encima del resto: Bruno Cabral. El delantero fue determinante a lo largo de todo el torneo y terminó transformándose en la gran figura del certamen organizado por la Pulga.

Con apenas 15 años, Cabral fue el máximo goleador del certamen y cerró la competencia con siete goles en cinco partidos. Su doblete en la final fue la frutilla del postre de un torneo perfecto y le permitió alcanzar una cifra impactante: 50 goles en lo que va del 2025. Claro, todo eso lo puso en el centro de la escena del mundo Millonario.

La historia de Bruno Cabral en River La llegada de Cabral a River se dio gracias a una captación encabezada por Gustavo Petrochelli. Bastaron pocos entrenamientos para que el club decidiera ficharlo en 2024, cuando inició su recorrido en las Inferiores y no tardó en marcar diferencias: convirtió 26 goles y fue el máximo artillero del equipo que se consagró campeón en su categoría.

Este año terminó de explotar. El delantero sumó 34 tantos con la Octava, anotó 10 en el Sudamericano Sub 15 bajo la atenta mirada de Diego Placente y completó el bestial número en la Messi Cup, donde le convirtió a potencias como Barcelona, Manchester City, Chelsea, Atlético de Madrid e Inter.