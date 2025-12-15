Sin lugar en Huracán, Wanchope Ábila negocia su llegada a un inesperado club del Ascenso

Un equipo de la Primera Nacional inició gestiones por Wanchope Ábila luego de que Diego Martínez le comunicara que no lo tendrá en cuenta en Huracán. Los detalles.

Diego Martínez asumió hace pocas semanas en Huracán y fue a fondo en su primera determinación: el DT le comunicó a Ramón Ábila, uno de los futbolistas más importantes en la historia del Globo, que no será tenido en cuenta y deberá buscarse un nuevo club. A raíz de eso, el ex Boca empezó a delinear su futuro lejos de Parque Patricios y ya tiene varios pretendientes.

Uno de los que mostró un fuerte interés por Wanchope fue Racing de Córdoba, a tal punto de que su presidente, Manuel Pérez, le presentó una oferta formal al goleador de 36 años para que sea el refuerzo estrella del equipo en vistas a la Primera Nacional 2026.

Racing de Córdoba quiere a Wanchope Ábila: qué respondió el goleador al ofrecimiento Si bien Ábila todavía tiene contrato vigente con Huracán, no sería un problema rescindirlo ante la decisión del flamante entrenador de no considerarlo más. Es por eso que le pidió a los de Nueva Italia unos días para analizar la propuesta y terminar de definir su próximo destino, ya que hoy en día no pasa por su cabeza la idea del retiro.

wanchope-463346.jpg Ramón Ábila podría jugar en Racing de Córdoba en 2026. En el equipo cordobés no quieren hacerse ilusiones, pero la chance está sobre la mesa y es concreta. En caso de que todo llegue a buen puerto, será la segunda experiencia del experimentado delantero en su provincia, donde ya vistió los colores de Instituto, club del que además es hincha confeso.