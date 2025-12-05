En su vuelta como DT a Huracán, Diego Martínez tomó una fuerte determinación con Wanchope Ábila

En el regreso a los entrenamientos, el entrenador de Huracán tomó una drástica medida con el histórico goleador de 36 años.

Tras la vuelta de Diego Martínez, Huracán ya comenzó a prepararse de cara a lo que será un 2026 complejo. El Globo, que estuvo a un partido de consagrarse campeón del Torneo Apertura, no mostró su mejor versión futbolística en la segunda parte del año.

Además de quedar afuera de los playoffs del Clausura, el elenco de Parque Patricios no logró clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año por lo que solo tendrá que pelear en tres frentes (Apertura, Clausura y Copa Argentina).

De cara a lo que será el rearmado del equipo, Diego Martínez ya le comunicó a jugadores como Agustín Urzi o Matías Tissera que no iba a ser tenidos en cuenta y que debían buscarse club en este mercado de pases. Ahora, quien se sumó a esa lista fue Wanchope Ábila, el experimentado delantero y goleador del Globo se irá del club.

wanchope-463346.jpg Wanchope Ábila no seguirá en Huracán. Diego Martínez no tendrá en cuenta a Ramón Ábila y este se irá de Huracán Con 36 años y luego de una temporada con poco protagonismo y la pólvora mojada (19 partidos, solo uno como titular y ningún gol), Wanchope correrá muy por detrás en la consideración del flamante entrenador y fue licenciado. A pesar de que su contrato finalice en diciembre del próximo año, en las próximas horas arreglará la desvinculación y así le pondrá fin a su tercer ciclo en Huracán.

Con el permiso de la dirigencia para ausentarse de los entrenamientos, el delantero de amplia trayectoria evalúa cuáles serán los próximos movimientos en su carrera. Ofertas no le van a faltar. De hecho, en Alta Córdoba ya comienza a sonar la chance de un posible retorno a Instituto.