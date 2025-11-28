¡Confirmado! Diego Martínez vuelve al fútbol argentino para dirigir a un histórico club

Luego de ser despedido de Cerro Porteño por malos resultados, Diego Martínez arregló su llegada a un importante equipo de la Liga Profesional.

A poco más de un año de su abrupta salida de Boca, y luego de una experiencia no tan buena en Paraguay como DT de Cerro Porteño, Diego Martínez volverá a dirigir en el fútbol argentino y lo hará en un histórico equipo de la Liga Profesional.

Diego Martínez será el DT de Huracán a partir de 2026 Tras varias idas y vueltas en la negociación, el técnico de 47 años llegó a un acuerdo para volver a Huracán. Sí, el club del que se había ido en conflicto a fines de 2023 luego de cinco meses en el cargo y a quien, en su momento, debió pagarle 175 millones de pesos como resarcimiento para asumir en el Xeneize.

Luego de la salida de Frank Darío Kudelka, el principal apuntado por la dirigencia del Globo siempre fue Martínez. Es ese sentido, el presidente Abel Poza fue el encargado de llevar adelante la negociación y también de limar asperezas con David Garzón, por aquel entonces mandamás y ahora Vice de los de Parque Patricios, para tratar de olvidar los temas del pasado y poder trabajar juntos nuevamente.

Diego Martínez5.jpg Diego Martínez tendrá su segundo ciclo como DT de Huracán. Prensa Huracán Los detalles de lo que será su segundo ciclo en Parque Patricios Según informó Brian Pécora, quien cubre el día a día de Huracán en TyC Sports, el acuerdo final entre las partes llegó este mismo viernes, por lo que el Gigoló tendrá su segundo ciclo como DT de la institución a partir de 2026. A su vez, el contrato será hasta diciembre de 2027, cuando termine el mandato de la actual CD.