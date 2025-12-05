Un equipo de Primera División viene con todo por Santino Andino y el Indio Fernández

Un equipo de Primera División preguntó condiciones por los dos futbolistas del Tomba que saldrán en este mercado de pases, tras el descenso.

El mercado de pases en el fútbol argentino recién está dando sus primeros pasos. Con la Primera División aun en competencia, y con la Primera Nacional recién finalizada, los clubes empiezan a sondear a futbolistas para incorporar de cara a la temporada 2026, aunque por ahora, con mucha paciencia.

En ese contexto, y como siempre ocurre, los clubes que pierden la categoría son blanco fácil para que otros equipos se lleven a sus futbolistas. En ese lugar se encuentra hoy Godoy Cruz, tras el descenso consumado hace poco menos de un mes, después de un año espantoso en lo deportivo.

Más allá de la mala campaña, el equipo tiene en sus filas a jugadores de jerarquía, que seguramente se despedirán del Expreso este verano. Uno de ellos es la gran figura del club, Santino Andino, y otro uno de los grandes referentes del último tiempo, el Indio Nicolás Fernández.

indio fernandez El Indio Nicolás Fernández saldrá del club en este mercado de pases. Instagram Nicolás Fernández Más allá de que son muchos los clubes que podrían venir a la carga por ellos, se conoció este jueves que una institución de Primera División ya preguntó condiciones por ambos: se trata de Talleres de Córdoba.

Según medios cordobeses, la idea de Carlos Tevez, DT de la T, es poder contar con ambos futbolistas es su plantel en la próxima temporada.