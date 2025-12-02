Elecciones en el Tomba: Primero Godoy Cruz, la tercera lista, ya tiene a su candidato y sus propuestas

Este martes se confirmó que habrá una tercera lista en las elecciones del próximo 13 de diciembre en Godoy Cruz Antonio Tomba. Tal como se preveía, se presentará "Primero Godoy Cruz", con Adrián Sajú como candidato a presidente, acompañado por el hermano de Anabel Fernández Sagasti, Emiliano, quien será parte de la lista.