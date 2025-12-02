Elecciones en el Tomba: Primero Godoy Cruz, la tercera lista, ya tiene a su candidato y sus propuestas
Este martes se confirmó que habrá una tercera lista en Godoy Cruz que competirá con José Mansur y Alejandro Chapini en las elecciones del 13 de diciembre.
Este martes se confirmó que habrá una tercera lista en las elecciones del próximo 13 de diciembre en Godoy Cruz Antonio Tomba. Tal como se preveía, se presentará "Primero Godoy Cruz", con Adrián Sajú como candidato a presidente, acompañado por el hermano de Anabel Fernández Sagasti, Emiliano, quien será parte de la lista.
Al mismo tiempo, a través de distintos canales de difusión, se dieron a conocer las propuestas de esta tercera fuerza, que competirá en principio, contra José Mansur y contra Alejandro Chapini, quien aún no confirman como se presentarán.
Las propuestas de Primero Godoy Cruz
Noticia en desarrollo...