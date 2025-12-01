Elecciones en Godoy Cruz: hermetismo total, a horas del cierre de listas

En Godoy Cruz Antonio Tomba se vienen días de definiciones importantísimas para el futuro inmediato del club. Es que el próximo sábado 13 de diciembre serán las elecciones para definir quiénes serán las nuevas autoridades de la institución, en medio de un momento de caos en lo deportivo por el descenso a la Primera Nacional .

Tras la pérdida de categoría, luego del empate ante Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte , la actual comisión directiva le puso fecha a los comicios. Desde aquella fatídica jornada hasta hoy, poco y nada ha pasado en el Tomba , sobre todo en lo que respecta al fútbol profesional, justamente a la espera de las elecciones.

Respecto a ellas, hay un hermetismo total. Aún no se sabe quiénes serán los candidatos a presidente y con quiénes estarán acompañados. Todo esto, a horas de que finalice el período para presentar las listas, el próximo miércoles 3 de diciembre a las 23.59 .

Según el estatuto del club, en Godoy Cruz las listas deben tener 27 integrantes . Por el momento se desconoce quiénes competirán pero en principio habrá enfrentamiento en las urnas entre los dos máximas dirigentes del Tomba en los últimos años y presidente y vice en la actualidad: Alejandro Chapini y José Mansur , respectivamente.

Una de las listas estará encabezada por José Mansur , mientras que Alejandro Chapini aún no confirma si será la cara principal de la lista que llevará a "su gente".

Lo único concreto hasta el momento es que el propio presidente del club confirmó hace unos días que, si se presenta, no lo hará junto a Mansur. La presión familiar podría ser el motivo para que Chapini no sea uno de los candidatos, aunque él tiene ganas de hacerlo, según los rumores que han circulado en las últimas semanas.

Mientras tanto, al parecer, habría una tercera lista que sorprendería a último momento. ¿Quién la encabeza? Adrián Sajú, un empresario que ya compitió en 2021, sin tantas chances en aquella ocasión, pero que hoy busca aprovechar el descontento del socio con la actual comisión directiva. Según sus allegados, cuenta con la gente para conformar la lista y, además, lo haría con fuerte apoyo del ámbito político.

adrian sajú Adrián Sajú, quien encabezaría la tercera lista. Prensa Godoy Cruz

¿Quiénes pueden votar y cómo será la elección?

El 13 de diciembre las elecciones en Godoy Cruz se harán a través de las urnas, según confirmó la actual dirigencia, y no a mano alzada como en las últimas oportunidades.

Podrán emitir su voto los socios pleno con 6 meses o más de antigüedad, que serán alrededor de 3.000.

Por ahora, todo esto es lo que se sabe sobre las elecciones en el club. En las próximas horas puede haber más novedades sobre todo teniendo en cuenta el cierre de listas. En poco más de 48 horas no habrá tiempo para mayores especulaciones y llegará la hora de la verdad.