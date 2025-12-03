El insólito asado de Estudiantes de Río Cuarto para festejar su ascenso a Primera división

Tras subir a Primera después de casi 40 años, el festejo del Celeste se volvió inolvidable y viral: humo, música y un asado monumental en el Candini.

Estudiantes de Río Cuarto retornó a la máxima categoría después de 40 años y celebró a lo grande. Foto: capturas de TV.

Estudiantes de Río Cuarto consiguió el ascenso a Primera tras superar a Deportivo Madryn por 3–1 en el global y desató un festejo que quedó en la historia. Primero fue la celebración del domingo, con las calles tomadas por los hinchas del Celeste. Después llegó el evento más inesperado: una parrillada gigante en pleno campo de juego.

El martes 2 de diciembre, el plantel y el cuerpo técnico se reunieron en el estadio Antonio Candini para compartir un asado sobre el césped. Desde la caída del sol empezaron a armar las brasas, con tangos y folclore de fondo. Ya de noche, el humo se mezclaba con las luces y los jugadores disfrutaron la carne lista, en un ambiente totalmente distendido.

Estudiantes de Río Cuarto improvisó una parrillada en el círculo central El plantel de Estudiantes de Río Cuarto hizo un asado en el medio de la cancha El plantel de Estudiantes de Río Cuarto hizo un asado en el medio de la cancha. @estudiantesrio4 Las imágenes se viralizaron rápidamente y llamaron la atención de todos, incluso del canchero del club. “Esto hacía tiempo que se venía hablando. El día que ascendiéramos íbamos a hacer un asado en el centro de la cancha”, contó Alberto Gomila en Fox Sports. Entre risas, agregó: “Parecía lejano, pero llegó”.

Gomila reconoció que verlo ejecutado le generó sorpresa: “Cuando vi el asado en la cancha me quería morir. Una cosa es decirlo y otra es ver el hueco hecho, las estacas clavadas… Me quería morir, ja”. De todos modos, aclaró que habrá arreglo inmediato: “Ya se reemplazó la tierra. En una semana ni se va a notar”.

ASÍ SE FESTEJA EL ASCENSO A PRIMERA

Estudiantes de Río Cuarto celebró su llegada a la máxima categoría con un ASADO EN EL CAMPO DE JUEGO.



Estudiantes de Río Cuarto celebró su llegada a la máxima categoría con un ASADO EN EL CAMPO DE JUEGO.



estudiantesrio4 pic.twitter.com/Ye2uAIWbdT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 3, 2025 En medio del festejo, Lucas Angelini, futbolista del club, también se desligó entre risas: "Nos dijeron que vayamos a un asado. Lo que menos esperábamos era ver el círculo roto así. Él sabe quién lo hizo".