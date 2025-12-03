El picante mensaje del Papu Gómez a España por los jóvenes que optan por la Selección argentina

Desde Italia, Papu Gómez dejó una frase que retumbó fuerte en España y volvió a poner en foco a los chicos formados en Europa que eligen jugar para Argentina.

Alejandro "Papu" Gómez sorprendió con una declaración que hizo ruido en el fútbol europeo. El mediocampista del Padova y campeón del mundo en Qatar 2022, opinó sobre el crecimiento de Nicolás Paz y, de paso, lanzó un dardo hacia España por la cantidad de juveniles que eligen vestir la camiseta argentina.

“Nico la está rompiendo”, dijo el campeón del mundo al analizar el gran nivel del zurdo, una de las figuras del Como en la Serie A. El volante fue más allá y destacó que el joven ya justificó su presencia en la Selección Argentina: “Ya tuvo su merecida convocatoria en la Selección Mayor y lo veremos seguramente en los mejores clubes del mundo”.

El inesperado dardo del Papu Gómez a España La frase que generó repercusión llegó cuando marcó tendencia sobre las decisiones de varios talentos nacidos o formados en Europa. “Es el tercero que se les escapa. Ya se les escaparon varios a ustedes. Si empezamos desde Messi hasta Garnacho y, bueno, Nico Paz”, expresó en diálogo con Radio Marca. El mediocampista recordó que la joya, nacida en Tenerife, representa a Argentina por el lazo familiar con su padre, Pablo Paz, mundialista en Francia 1998.

Lionel Messi nicolas paz.JPG Nico Paz, formado en el Real Madrid, brilla en el Como de Italia y ya debutó en la Selección argentina. Fotobaires Para el Papu, la actualidad del enganche en Como lo potencia. Consideró que la falta de exigencia extrema es un plus: no tiene “demasiada presión” y eso le permite jugar “libre de cabeza” y “divertirse” mientras suma rodaje en el fútbol italiano.

Gómez también imaginó lo que viene para el joven de 21 años. “En cualquier momento va a poder dar el salto a un club más importante o volver al Real Madrid”, opinó, convencido de que está mejor preparado que en su paso anterior por el Merengue, cuando era más chico y tenía menos espacio.