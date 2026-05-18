Atento, Boca: las dos bajas de peso que tendrá Cruzeiro para visitar la Bombonera
Por una grave lesión y una suspensión, el DT del Cruzeiro perderá dos piezas importantes en el armado de su equipo para jugar ante Boca este martes.
Por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, Cruzeiro visitará a Boca Juniors en la Bombonera con el objetivo de conseguir un triunfo que lo deje prácticamente clasificado a los octavos de final, a falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos.
De cara a este compromiso, el entrenador Artur Jorge no podrá contar con dos futbolistas importantes que habían participado en la victoria 1-0 sobre Boca en Belo Horizonte, el pasado 28 de abril por la tercera fecha del certamen continental.
Las dos bajas sensibles que tendrá Cruzeiro para visitar a Boca
La primera baja confirmada es la de Keny Arroyo. El delantero ecuatoriano, habitual titular en las últimas presentaciones del conjunto brasileño, fue expulsado en el empate sin goles frente a Universidad Católica en Chile y deberá cumplir una fecha de suspensión.
Además, Matheus Henrique tampoco estará disponible. El mediocampista sufrió una contusión pulmonar en el encuentro ante Bahia disputado el 9 de mayo y todavía no logró recuperarse completamente de la lesión.
Ante este panorama, Artur Jorge estará obligado a realizar al menos una modificación respecto al equipo que igualó en Chile. El principal candidato para reemplazar a Arroyo es Luis Sinisterra, autor del gol que le dio la victoria a Cruzeiro frente al Xeneize en el duelo disputado en Brasil.