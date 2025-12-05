Bombazo: Luis Suárez dejaría Inter Miami para jugar la Libertadores en un gigante de Sudamérica

A un día de la final de la MLS Cup, comenzó a sonar un rumor sobre la posible partida de Luis Suárez de las Garzas hacia un gigante del continente sudamericano.

Este sábado a las 16 (hora de Argentina), el Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y compañía, buscarán cerrar el 2025 de la mejor manera posible: consagrándose campeones de la MLS Cup. Para ello deberán vencer al Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium.

Este partido no solo será especial por lo que se juegan las Garzas sino que también será el adiós definitivo para Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes anunciaron que a final de temporada se iban a retirar del fútbol profesional. La partida de estos dos jugadores fue un golpe muy bajo para Messi y todo el Inter Miami, ya que no solo aportan calidad dentro de la cancha sino que también se conocen desde su etapa en el Barcelona.

Ahora, en las últimas horas, salió la noticia de que el astro rosarino podría perder a un nuevo socio de cara al 2026: Luis Suárez, quien tiene contrato hasta el 31 de diciembre y aún no habló de su renovación, podría irse del elenco estadounidense para volver a Nacional de Uruguay, club que lo vio nacer, y disputar la Copa Libertadores 2026.

Luis Suárez Luis Suárez podría volver a Nacional de Uruguay para jugar la Libertadores 2026. Luis Suárez podría volver a Nacional y jugar la Copa Libertadores 2026 Quien está impulsando su vuelta al Bolso es Nicolás Lodeiro, futbolista con pasado en la MLS y que esta temporada decidió volver al equipo que juega sus partidos en el Gran Parque Central. “Hablamos siempre con Luis, ojalá que pueda volver; siempre le estamos tirando para que vuelva”, señaló el exfutbolista de Boca ante los rumores de una sociedad de ídolos en Nacional para encarar el próximo año.

A su vez, el vicepresidente del elenco uruguayo, Flavio Perchman se refirió a una posible vuelta del Pistolero: “Son días para chivear, chicanear. Juguemos un rato. Sé lo que dijo Nico. Hoy de repente no es titular en Inter Miami en el tramo final del torneo… No sé, quién te diga que de repente…”, sentenció en diálogo con Minuto 1.