La cena de fin de año de los pilotos de la F1, con Colapinto presente y 3 ausencias: quiénes faltaron

Con Franco Colapinto presente y tres ausencias de renombre, los pilotos de la Fórmula 1 llevaron a cabo la tradicional y famosa cena de fin de año.

En la previa del GP de Abu Dhabi, los pilotos de la Fórmula 1, incluido Franco Colapinto, se juntaron en la tradicional cena de fin de año.

Este fin de semana se disputará el Gran Premio de Abu Dhabi que marcará el final de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y que coronará al nuevo campeón mundial de pilotos que se disputan Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Por su parte, Franco Colapinto buscará concluir la temporada de la mejor manera posible y sumar sus primeros puntos con Alpine para tomar confianza de cara al 2026. En la previa de lo que fue la primera sesión de entrenamientos libres en el Yas Marina Circuit, el argentino junto con la gran mayoría del resto de pilotos se reunieron, como es habitual, para hacer la cena de fin de año.

Sin Alonso, Stroll y Hulkenberg, los pilotos de Fórmula 1 se juntaron en la cena de fin de año En un ambiente muy relajado, en el día previo al comienzo de la última carrera del año, todos los pilotos, a excepción de Fernando Alonso, Lance Stroll y Nico Hulkenberg, se reunieron y compartieron un divertido momento entre todos ellos.

The 2025 end of season drivers’ dinner!#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Pmv8CMv1m4 — Formula 1 (@F1) December 4, 2025 La foto se destacó por cierta distancia entre todo el grupo y Colapinto, que quedó en el costado derecho de la misma, aunque el argentino se ve sonriente e inclinando el cuerpo hacia los demás.