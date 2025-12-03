Atento, Colapinto: la decisión de Alpine con Pierre Gasly en el GP de Abu Dabi

De cara a la última carrera del año, Alpine tomó una llamativa decisión con el compañero de Franco Colapinto para la FP1.

Este fin de semana, los fanáticos de la Fórmula 1 tendrán los ojos puestos en Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen, ya que uno de estos tres pilotos será campeón del mundo en el Gran Premio de Abu Dabi. Por su parte, Franco Colapinto y Alpine buscarán cerrar el año de la mejor manera posible y llevarse algún punto que los mantenga ilusionados de cara al 2026 donde se vendrán grandes cambios en el reglamento y en los monoplazas.

Paul Aron reemplazará a Pierre Gasly en la FP1 de Abu Dabi La acción en Abu Dabi comenzará este viernes a las 6:30 (hora de Argentina) con la FP1 y para esta sesión de entrenamientos, la escudería francesa tomó la decisión de reemplazar a Pierre Gasly por Paul Aron, el joven piloto estonio de la reserva del equipo.

Paul's back for his third and final FP1 session



Heading back where he got behind the wheel of an F1 car for the first time, it'll be another weekend of valuable learning pic.twitter.com/6EFoucrunx — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 3, 2025 Aron, que ya estuvo presente en la FP1 de Monza y en la FP1 de México, volverá a subirse al A525 para correr en el Yas Marina Circuit, una pista que conoce a la perfección debido a que en 2024 manejó por primera vez un coche de Fórmula 1 en la prueba de postemporada para jóvenes pilotos, con Alpine.

Por su parte, Kush Maini, el rookie del equipo, actualmente 16° en la Fórmula 2 con el team francés DAMS Lucas Oil, también se subirá al monoplaza de Alpine para manejar durante las pruebas para los jóvenes el próximo martes en el mismo trazado en el que correrá Franco Colapinto este fin de semana.