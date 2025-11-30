Con el triunfo de Verstappen, la definición del mundial Fórmula 1 se define en Abu Dabi: cómo quedó la tabla

Max Verstappen se quedó con la victoria en Lusail y estiró la definición del campeonato de Fórmula 1 a la última carrera de la temporada en Abu Dabi.

Con el triunfo de Verstappen, la definición del mundial Fórmula 1 se define en Abu Dabi.

Nunca le den por muerto a Max Verstappen. El piloto neerlandés quiero ser pentacampeón del mundo y hoy lo demostró al quedarse con una histórica victoria en el Gran Premio de Qatar.

Tras largar desde la 3° posición, el piloto de Red Bull adelantó a Lando Norris en la primera vuelta con una largada fenomenal y luego, con ayuda de una gran estrategia de su ingeniero, Súper Max ingresó antes a los boxes a diferencia de los McLaren y tras la segunda detención de Piastri y Norris tomó el liderato a falta de 15 vueltas para el final.

Finalmente, Max le ganó a sus dos rivales al título, sacándole una diferencia de 10 segundos al australiano, se quedó con 25 puntos de oro y ahora el campeón del mundo de la Fórmula 1 se definirá en el Gran Premio de Abu Dabi.

THREE DRIVERS, ONE WORLD TITLE...

DO NOT MISS THIS ONE!!!



DO NOT MISS THIS ONE!!! #F1 pic.twitter.com/sDVRckTGmV — Formula 1 (@F1) November 30, 2025 Así quedó la tabla de posiciones con el triunfo de Max Verstappen en Qatar Con el gran triunfo de Max Verstappen, el campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1 quedó al rojo vivo. Lando Norris sigue en lo más alto con 408 puntos (sumó 12 hoy) y es seguido por el neerlandés, quien tiene 396 unidades. En el tercer lugar quedó Oscar Piastri con 392.

De esta manera todos tienen posibilidades de ser campeón, aunque el británico de McLaren sigue corriendo con ventaja, ya que si alguno de su dos rivales al título gana la carrera, con terminar en el podio le alcanzaría para alzarse con su primer título en su trayectoria deportiva.