¿Se dejó pasar? Polémico sobrepaso de Lando Norris a Kimi Antonelli sobre el final en Qatar

Lando Norris avanzó al cuarto puesto en la última vuelta tras un inesperado descenso de ritmo del piloto de Mercedes.

Hasta el ingreso en la vuelta final, todo indicaba que Antonelli aseguraría el cuarto puesto y que Norris finalizaría quinto, en una carrera ya condicionada por la estrategia de McLaren tras el Safety Car en la vuelta 7, cuando el equipo decidió no detener a sus autos y terminó perdiendo terreno frente a Max Verstappen, finalmente ganador. Sin embargo, la definición aún guardaba un capítulo inesperado.

Un final que llamó la atención: ¿cedió Kimi Antonelli la posición? En las imágenes oficiales de la transmisión, se observó que Antonelli levantó el ritmo de manera repentina, lo que permitió que Norris lo superara sin resistencia en una maniobra poco habitual entre equipos rivales directos. El italiano venía consolidando un sólido cuarto lugar, pero su Mercedes pareció perder velocidad apenas unos metros antes del sobrepaso, alimentando sospechas y teorías.

El polémico adelanto de Lando Norris a Kimi Antonelli sobre el final El polémico adelanto de Lando Norris a Kimi Antonelli sobre el final La acción no pasó inadvertida, sobre todo porque Norris pelea directamente por el título, mientras que Mercedes ya no tiene chances en esa lucha. El británico sumó 12 puntos por el cuarto lugar, contra los 10 que habría obtenido de haber terminado quinto. Esa ganancia de dos unidades le permite llegar a Abu Dhabi, última fecha del Mundial, como líder con 408 puntos, seguido por Verstappen (396) y Piastri (392).

Antonelli, por su parte, cerró la carrera en quinto puesto, delante de su compañero George Russell, mientras que el top 3 lo completaron Piastri y Carlos Sainz, detrás del dominante Verstappen.