¿Se dejó pasar? Polémico sobrepaso de Lando Norris a Kimi Antonelli sobre el final en Qatar
Lando Norris avanzó al cuarto puesto en la última vuelta tras un inesperado descenso de ritmo del piloto de Mercedes.
El cierre del Gran Premio de Qatar 2025 dejó una escena que ya genera debate en el paddock y en redes sociales: el curioso sobrepaso de Lando Norris (McLaren) a Kimi Antonelli (Mercedes) en la última vuelta, una maniobra que le otorgó al británico dos puntos clave en la batalla por el campeonato.
Hasta el ingreso en la vuelta final, todo indicaba que Antonelli aseguraría el cuarto puesto y que Norris finalizaría quinto, en una carrera ya condicionada por la estrategia de McLaren tras el Safety Car en la vuelta 7, cuando el equipo decidió no detener a sus autos y terminó perdiendo terreno frente a Max Verstappen, finalmente ganador. Sin embargo, la definición aún guardaba un capítulo inesperado.
Un final que llamó la atención: ¿cedió Kimi Antonelli la posición?
En las imágenes oficiales de la transmisión, se observó que Antonelli levantó el ritmo de manera repentina, lo que permitió que Norris lo superara sin resistencia en una maniobra poco habitual entre equipos rivales directos. El italiano venía consolidando un sólido cuarto lugar, pero su Mercedes pareció perder velocidad apenas unos metros antes del sobrepaso, alimentando sospechas y teorías.
La acción no pasó inadvertida, sobre todo porque Norris pelea directamente por el título, mientras que Mercedes ya no tiene chances en esa lucha. El británico sumó 12 puntos por el cuarto lugar, contra los 10 que habría obtenido de haber terminado quinto. Esa ganancia de dos unidades le permite llegar a Abu Dhabi, última fecha del Mundial, como líder con 408 puntos, seguido por Verstappen (396) y Piastri (392).
Antonelli, por su parte, cerró la carrera en quinto puesto, delante de su compañero George Russell, mientras que el top 3 lo completaron Piastri y Carlos Sainz, detrás del dominante Verstappen.
Un movimiento, por lo menos, polémico
En un certamen tan ajustado, cada punto es oro. Por eso la maniobra final no solo generó desconcierto sino también especulaciones sobre la posibilidad de que Mercedes haya preferido no obstaculizar a Norris en su pelea frente a Verstappen. Oficialmente, Mercedes no emitió declaraciones que expliquen la pérdida de ritmo del italiano en esos últimos metros.
Con el título en juego en el Gran Premio de Abu Dhabi, la polémica promete seguir creciendo. Lo único seguro es que esos dos puntos extra pueden ser determinantes en un campeonato que se definirá por detalles.